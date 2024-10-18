晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共財政解困：讓地方政府變相「搶劫」百姓財富？！

2024/10/18 21:30

◎缺理

為了解決地方政府的財政困難，中共三中全會做出了一項重大決定：將部分稅收管理權限下放給地方政府，並允許地方政府在某些領域「拓展稅源」。表面上看，這是中央政府為解決地方財政問題的一次「放權」舉措，然而其背後隱含的問題和潛在風險卻不容忽視。

地方政府的「稅收自主權」：一場新的財政博弈

根據《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，地方政府將獲得更大的稅收管理自主權，尤其是在城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等方面，地方政府可自行訂定適用稅率。2023年，這三項稅費合計達9496億元人民幣，這無疑將成為地方政府增加收入的一大來源。

近期，中共三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。（截圖自中國央視官網）近期，中共三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。（截圖自中國央視官網）

然而，這種稅收自主權的擴大，會不會變成地方政府變相「搶劫」百姓財富的工具？在社交媒體上，已有不少民眾表達了他們的擔憂和不滿：「地方政府財政吃緊，能指望他們不加稅嗎？」、「教育費用成了財政收入，教師待遇會不會下降？」這些質疑聲音，反映了普通百姓對於地方政府濫用稅收權限的深深憂慮。

稅收改革的代價：民生負擔加重

根據《決定》，未來水、電、天然氣等領域的價格將進行改革，這意味著民生開支將進一步增加。水價、電價、氣價的上漲無疑會給普通百姓帶來更大的經濟壓力。據報導，2023年中國居民家庭平均每月電費支出約為150元，水費支出約為50元。若這些費用因改革而上漲10%，那麼每年家庭的額外支出將達到數百元，這對於低收入家庭來說，無疑是沉重的負擔。

消費稅改革：地方與中央的利益博弈

《決定》中提到的另一個重要改革是消費稅徵收環節的後移，即消費稅從生產地轉向消費地徵收，並且逐步下劃地方。這一舉措的目的是為了增加地方政府的財政收入，但也不可避免地會引發中央與地方之間的財政博弈。根據2023年的數據，中國的消費稅總額達到1.5萬億元，若將其下劃地方，中央政府的財政壓力將進一步加大。

財經專家指出，這種改革雖然可以暫時緩解地方財政困難，但長遠來看，卻可能導致中央政府無法再進行「大手筆」的財政支出，從而影響全國經濟的穩定發展。此外，地方政府為了增加財政收入，可能會採取更加激進的稅收政策，進一步加劇社會矛盾。

延遲退休：一場無法避免的社會風暴

除了稅收改革，《決定》中還提及了延遲法定退休年齡的計劃。根據現有數據，中國養老金缺口預計在未來5到10年內達到8到10萬億元。面對如此巨大的財政壓力，延遲退休似乎成為了中共無法避免的選擇。然而，這一政策卻引發了社會的強烈反彈。

許多專家認為，延遲退休雖然可以在一定程度上緩解養老金的財政壓力，但也會對勞動市場產生不利影響。根據2023年的數據，中國的失業率達到6%，其中青年失業率更是高達15%。若老年人延遲退休，年輕人的就業壓力將進一步增加，這無疑會加劇社會的不穩定性。

中央與地方的財政博弈與民眾的無奈

中共三中全會的這些改革措施，無疑是在中央與地方財政壓力下的無奈選擇。表面上看，中央下放稅收管理權限，地方政府獲得了更多的自主權，但實際上，這只是一場財政困境中的權宜之計。地方政府為了增加財政收入，可能會採取更加激進的稅收政策，從而進一步加劇社會矛盾。

對於普通百姓來說，這些改革措施意味著更多的經濟負擔和更大的生活壓力。無論是水、電、氣價的上漲，還是延遲退休政策的實施，都將對他們的生活產生深遠的影響。

（作者為

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書