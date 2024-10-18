自由開講》中共財政解困：讓地方政府變相「搶劫」百姓財富？！

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為了解決地方政府的財政困難，中共三中全會做出了一項重大決定：將部分稅收管理權限下放給地方政府，並允許地方政府在某些領域「拓展稅源」。表面上看，這是中央政府為解決地方財政問題的一次「放權」舉措，然而其背後隱含的問題和潛在風險卻不容忽視。

地方政府的「稅收自主權」：一場新的財政博弈

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根據《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，地方政府將獲得更大的稅收管理自主權，尤其是在城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等方面，地方政府可自行訂定適用稅率。2023年，這三項稅費合計達9496億元人民幣，這無疑將成為地方政府增加收入的一大來源。

近期，中共三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。（截圖自中國央視官網）

然而，這種稅收自主權的擴大，會不會變成地方政府變相「搶劫」百姓財富的工具？在社交媒體上，已有不少民眾表達了他們的擔憂和不滿：「地方政府財政吃緊，能指望他們不加稅嗎？」、「教育費用成了財政收入，教師待遇會不會下降？」這些質疑聲音，反映了普通百姓對於地方政府濫用稅收權限的深深憂慮。

稅收改革的代價：民生負擔加重

根據《決定》，未來水、電、天然氣等領域的價格將進行改革，這意味著民生開支將進一步增加。水價、電價、氣價的上漲無疑會給普通百姓帶來更大的經濟壓力。據報導，2023年中國居民家庭平均每月電費支出約為150元，水費支出約為50元。若這些費用因改革而上漲10%，那麼每年家庭的額外支出將達到數百元，這對於低收入家庭來說，無疑是沉重的負擔。

消費稅改革：地方與中央的利益博弈

《決定》中提到的另一個重要改革是消費稅徵收環節的後移，即消費稅從生產地轉向消費地徵收，並且逐步下劃地方。這一舉措的目的是為了增加地方政府的財政收入，但也不可避免地會引發中央與地方之間的財政博弈。根據2023年的數據，中國的消費稅總額達到1.5萬億元，若將其下劃地方，中央政府的財政壓力將進一步加大。

財經專家指出，這種改革雖然可以暫時緩解地方財政困難，但長遠來看，卻可能導致中央政府無法再進行「大手筆」的財政支出，從而影響全國經濟的穩定發展。此外，地方政府為了增加財政收入，可能會採取更加激進的稅收政策，進一步加劇社會矛盾。

延遲退休：一場無法避免的社會風暴

除了稅收改革，《決定》中還提及了延遲法定退休年齡的計劃。根據現有數據，中國養老金缺口預計在未來5到10年內達到8到10萬億元。面對如此巨大的財政壓力，延遲退休似乎成為了中共無法避免的選擇。然而，這一政策卻引發了社會的強烈反彈。

許多專家認為，延遲退休雖然可以在一定程度上緩解養老金的財政壓力，但也會對勞動市場產生不利影響。根據2023年的數據，中國的失業率達到6%，其中青年失業率更是高達15%。若老年人延遲退休，年輕人的就業壓力將進一步增加，這無疑會加劇社會的不穩定性。

中央與地方的財政博弈與民眾的無奈

中共三中全會的這些改革措施，無疑是在中央與地方財政壓力下的無奈選擇。表面上看，中央下放稅收管理權限，地方政府獲得了更多的自主權，但實際上，這只是一場財政困境中的權宜之計。地方政府為了增加財政收入，可能會採取更加激進的稅收政策，從而進一步加劇社會矛盾。

對於普通百姓來說，這些改革措施意味著更多的經濟負擔和更大的生活壓力。無論是水、電、氣價的上漲，還是延遲退休政策的實施，都將對他們的生活產生深遠的影響。

（作者為商）

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