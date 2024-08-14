自由開講》拳擊運動不再只是運動︰一個哲學反思

◎許立宏

我國拳擊選手林郁婷終於在台灣時間8月11日凌晨，在本屆巴黎奧運會為台灣奪得歷史上的第一面拳擊奧運金牌。

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

現代奧林匹克運動會大概是當今世界上最具有影響力的文化現象，因為世界各國目前有一大群的人口在參與競技運動，且有許多國家的選手參賽的最高殿堂就是為了在奧運會上奪金。然而，也有更多的人口比例則是喜歡成為運動觀眾或運動迷。因此，對運動的意義及價值的反省則顯得非常重要。

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本屆奧運會的拳擊運動所凸顯的性別議題，除了對傳統女性的刻版印象顛覆與運動政治社會學可加以探討外，也剛好可讓我們從哲學人類學的角度探究「運動生命的潛在意義」。 德國哲學家Hans Lenk （也是1960年羅馬奧運划船金牌選手） 就對奧林匹克運動會理念反思是有關何謂構成一種 真正自我實現的存在個體 （authentic achieving being）做了一些詮釋。

他相信有兩個要素可構成人類自我認識的必要組成，那就是自身投入活動與真正的自我實現 。他提到人類不僅是做為一種理性／認知、社會與文化、不斷自我文明化及展現創意的存在個體，也是真實地想要有所成就的自我實現的存在個體。因此，個人的自我實現是一項非常重要的且必須的特質，特別是在現今多元文化存在於整個人類社會的特質當中。而有關運動對人類生命意義的觀點可由以下兩個觀點來加以闡述，分別是「自我發現」與 「真正自我實現的個體」 。

就自我發現來說，人類參與運動不只是一種實務性的活動，也是一種形而上的表徵。簡言之，運動的參與可被視為是一種終極性的自我挑戰，且可能是一種對個人倫理上、道德上與意識型態極限上的高度考驗。

競賽的參與，就哲學上的角度來看，可被視為一種「認識自我」 有關潛力發揮的問題／目標／努力的過程。為了解何以可藉由透過運動來達成自我努力與發現自己，運動成就的目的在於更深切完善的去了解一個人自我。這裡所要表達的意義在於，運動生命與一般生命不太一樣。雖然兩者有會有所產出，再製及提供給生命學習的機會與特性，運動所代表的是一種世界性的模式。運動可被運作為一種「神秘性」的具有象徵性、競爭性的角色原型典範行為模式。

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在金牌戰奮力出賽，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

就真實努力的存在個體來說︰ 是指當一位運動員的本質就在於努力達成達到個人最佳的表現，以達到個人最高層次的境界或水平 （如達到個人最佳成績）。 然而，要不斷達到個人的最佳的記錄是非常困難的，一個奧運選手或一位頂尖運動員經常得犧牲個人的時間 （如家人相聚及與好朋友的社交生活等） 並且得克服許多障礙 （如運動傷害與過正常人的生活） 的艱苦訓練的行程與課表。

就此次林郁婷選手為例，我們可以了解到一個偉大運動員的成就可以提供了一個特殊性且具吸引力的傳播媒介，來激勵更多年青人來發展個人意志力及自信心來達成實現自我價值的可能性。而從哲學人類學的觀點來看，如此堅毅不拔的運動員特質也可當做是一種「努力自我實現的存在個體」 。

這種「努力自我實現的存在個體」不只是嘗試去克服個人的缺點及苦難，也應該將之視為一種挑戰，以便去克服許多種種困難並根據一些卓越標準，不斷積極主動所展現的創意行動。

透過本屆奧運會所出現的一些議題，可以讓身在台灣的我們發展出參與運動者的全人發展理念，特別是在智育與體育運動及精神層面 （許多選手都帶傷比賽！） 三者如何取得平衡發展。關心這方面課題可先針對基礎性與終極性的問題來反思︰ 究竟運動對我們的人生有何意義？ 從教育的觀點來看，我們應從那邊開始進行？ 相信國內關心體育運動未來發展的夥伴皆有責任來面對這些問題，並且加以思考如何解決或改善自身所處的環境。



（作者為國立台灣體育運動大學教授）

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