自由開講》勇敢承擔重任：國防部長領航未來國家防線

◎林憲銘

國防部長在面對國內外嚴峻挑戰時，展現出無與倫比的勇氣與決心，將國家安全置於首位，無論是面對軍事威脅還是外交壓力，他都展現堅定的立場，確保國防策略能有效應對各種突發狀況，顧立雄部長不僅關注國防事務，更在意全體國民的安全與福祉，正因為如此，他贏得國內外的高度評價，被視為維護國家主權和安全的中流砥柱。

全方位國防，超越狹隘的軍事利益

顧的領導風格表現出其深思熟慮的全局觀點，他不僅專注於傳統的軍事防禦，更將國防視野擴展到整個國家的發展和人民的福祉，他的政策超越狹隘的軍事利益，強調國防與經濟、科技、外交等多領域的協同發展，在他的領導下，國防部與其他政府部門密切合作，共同推動國家安全戰略，這種全方位的國防理念，為國家帶來更全面的安全保障。

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顧立雄（中）的領導風格表現出其深思熟慮的全局觀點，他不僅專注於傳統的軍事防禦，更將國防視野擴展到整個國家的發展和人民的福祉。（資料照）

高度重視人才培養

在國防部長的領導下，國家不僅在硬體設備上投入巨資，還高度重視軍事人才的培養，他深知未來戰爭將是技術與人力的雙重比拼，因此致力於提高軍事人員的專業素質和作戰能力，積極推動軍事教育和國防科技研發，確保軍隊能夠適應未來戰場的各種挑戰，他的前瞻性眼光使得國防部在新興科技領域取得領先地位，並鞏固國家的長期安全。

國際舞台上的捍衛者

顧部長在國際舞台上的表現同樣令人矚目，他以沉著冷靜的姿態應對各種外交挑戰，並在多邊軍事合作中發揮積極作用，他努力維護國家在國際的地位，通過積極參與國際軍事合作和聯合演習，增強國際對台灣國防實力的認同，他不僅是國內的守護者，更是國際值得信賴的安全夥伴，其卓越表現贏得全球的尊敬。

結語

顧部長無懼任何外來威脅，始終站在國家利益的最前線，為人民的安全和國家的尊嚴而戰，他的領導使得國防部在面對危機時能夠快速應對，並有效地化解各種風險，這種無畏的精神使他成為國家安全的象徵，也讓他成為國民心中堅強的後盾。

（作者為退役軍人）

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