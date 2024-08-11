自由開講》林郁婷和她無辜成了俄羅斯攻擊國際奧會的一枚棋子？！

◎許翼飛

今年的奧運睽違百年再次重返法國，這場四年一度的運動盛會，再度吸引全球的目光。不過在本次奧運賽場上，不可避免還是沾染上政治的氣息，最大的震盪便是台灣、阿爾及利亞的女性拳擊手遭國際拳總（IBA）指控不是女性，並抨擊讓兩人參賽的國際奧會（IOC）。然而，國際拳總卻從未提出確切的證據證實其主張為真，其所召開的記者會更被《時代雜誌》評為一片混亂。

以台灣林郁婷（中）及阿爾及利亞的女性拳擊手遭控一事來說，或許這並不如表面般簡單的「性別議題」，而是俄羅斯資訊戰的一環。（路透社）

在記者會中，比起證實指控，國際拳總更偏好向國際奧會逞口舌之快，其也不願回覆自身和俄羅斯天然氣工業公司的關聯。故筆者認為性別議題只是個幌子，是與俄羅斯往來密切的國際拳總企圖抹煞國際奧會公正性的手段，而這也與莫斯科傳播所謂「俄羅斯觀點」的手法雷同，也就是以虛構敘事掩蓋真相，如同《今日俄羅斯》主編西蒙尼揚宣稱的：「客觀性並不存在，存在的只有各種近似真實的說法。」

請繼續往下閱讀...

俄羅斯在奧會中與西方的齟齬始於2014年，當年的索契冬奧遭爆出俄方代表團有組織性地使用禁藥，世界反興奮劑組織（WADA）也在隔年揭露該國田徑協會系統性地運用禁藥。由於種種醜聞，俄羅斯最終被禁止參與2018年的平昌冬奧，一年後，世界反興奮劑組織更懷疑克里姆林宮參與修改相關檢測的數據，禁止俄羅斯參與後續四年的大型國際運動賽事。不過證明自己清白的選手仍能以獨立運動員的身份參加，至於俄羅斯是怎麼看這件事？聽聽電視頻道NTV怎麼形容爆料禁藥的吹哨者羅琴科夫（Grigory Rodchenkov）：「協助西方國家，奪走俄羅斯參與奧運的機會」。

這個普廷統治的國度再次將責任推給了西方，即便原先不一定是政治問題的問題，在經過俄羅斯的宣傳機器詮釋後，也無疑成了政治問題，而雙方的衝突更在其入侵烏克蘭後升高，俄羅斯選手如果公開表態支持俄烏戰爭，將無法以獨立運動員的身份出賽，這種做法的確有正當性。畢竟2022年體操世界盃真的有俄羅斯選手身穿象徵俄軍進犯烏克蘭的「Z」字登上頒獎台，若不這麼做，不就是在縱容俄羅斯的入侵行為？

且俄羅斯在北京冬奧剛結束不久，便掀起戰火，其先行違反禁止在奧運時期（包含開始前與結束後的各七天）發動戰爭的《奧林匹克休戰協定》，破壞奧運精神，怎麼還有臉指控他人將體育「泛政治化」呢？

就在本次奧運即將開幕的一個月前，微軟發布了報告指出莫斯科已開始於網路上詆毀奧運的名聲。如：一個受其支持的組織「風暴1679」便透過AI創造了知名美國演員湯姆克魯斯的聲音並以此製作了一部詆毀奧運的假紀錄片。

綜上所述，以林郁婷遭控一事來說，筆者認為，這不是如表面般簡單的「性別議題」，而是俄羅斯資訊戰的一環，只要能吸引到像J.K.羅琳般的著名人物一起攻擊國際奧會就夠了，至於被控兩人的性別真相，國際拳總並不真正在乎。因此，台灣人必須保持警惕，勿輕信詆毀我國選手的資訊，避免成為俄羅斯宣傳機器的棋子，打擊台灣選手的士氣。

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法