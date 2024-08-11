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自由開講》台灣人不是「炎黃子孫」的中國人

2024/08/11 21:30

◎陳慶坤

中華隊羽球男雙選手「麟洋配」李洋、王齊麟巴黎奧運奪得金牌，王齊麟父親王偉建發表感言時表示，感謝台灣培養，讓國際看到「炎黃子孫」的榮耀；中國國民黨立委、清華大學教授翁曉玲發文稱這是「中國人的驕傲」。

國國民黨立委、清華大學教授翁曉玲發文稱這是「中國人的驕傲」。（資料照）國國民黨立委、清華大學教授翁曉玲發文稱這是「中國人的驕傲」。（資料照）  

中國人是「炎黃子孫」？世界上的古文明可能找不到一個民族，將神話變為事實，虛構的謊話成為宰制人民思想的道統。

「炎黃子孫」是儒家倫理、道德教化下的民族主義

古希臘神話對西方文化、文學藝術深遠的影響，是西方藝術家創作的靈感來源，但歐洲人沒有將眾神之神的宙斯恭奉為希臘人的祖先；印度神話是舊神話不斷被編輯詮釋，新的神話不斷產生，但也沒有形塑濕婆神成為道統地位。那麼，中國人是「炎黃子孫」，顯然是儒家倫理、道德教化下的民族主義，以此蠱惑華夏民族建構大一統的霸權主義。

中國歷史春秋戰國以來，古籍對黃帝、蚩尤「涿鹿之戰」的神話記錄相當豐富，但常有矛盾之處，顯然不斷被捏造、編撰。以至漢代史官司馬遷《史記·五帝本紀》中，將黃帝尊為民族的共同祖先。

《史記》記述子虛烏有的黃帝權力來自「玄女」的賜與，「君權神授」本不足為奇，只是，因此取得大位隨即糾合天下諸部落舉行「封禪儀式」，告祭天地？試想，西元前2600餘年史前、未曾開化的古人果真能夠如此的「文明」，你敢相信嗎？

漢代儒家以董仲舒為首的知識份子要為「帝王政治」找到統治權正當性，不惜虛構史實，綿延數千年之後清朝末年，孫中山為「反滿」抬出中國最古的一位「天下共主」黃帝，同時以黃帝紀年，號稱中國五千年歷史的謊言於焉誕生。

中國人是善於製造「偽史」的民族，國共兩黨依然如故。「炎黃子孫」既是一個虛構的謊言，那麼何來的「光榮」？其背後的真相與動機其實是「愚民」政策，為「忠孝節義」找到效忠帝王極權主義的「奴才」。只是，在台灣的中國人抬出我們都是「炎黃子孫」的中國人時，是要把中共侵略、併吞台灣的行為，合理化為同一民族血源的「正統繼承」，為「兩岸一家親」找到理論的支持。

翁曉玲表示自己是中國人，從小到大對於國家民族的堅持始終如一，並不會因為她當立委，自己的政治理念就被「民粹」動搖；王齊麟父親王偉建「讓國際看到炎黃子孫」的榮耀，台灣人不反對他們以中國人為傲，這也是他們中國人的家務事。問題是，在台灣的中國人卻千方百計欲將台灣人歸為中國人，其居心之叵測就值得商榷，更洞見中國民族邪惡文化的本質。

血液檢測 以科學證明台灣人不是中國人

林媽利通過臺灣人血液成分的檢測，提出佔全台91％的閩客族群中85％有原住民血統，以科學證明台灣人不是中國人，「有唐山公，無唐山媽」又是一則民族主義的謊言；即使同一民族也沒有成為同一個國家的理論說法，英國與美國就是一個例證，更何況台灣的民主與自由，如何與極權、獨裁、野蠻的共產主義相容。

因此，若不去了解中國文化所形成未開化野蠻民族性的根源性問題，就無以了解台灣的中國人為何要強加「炎黃子孫」給台灣人？虛構的「炎黃子孫」請不要強加給台灣人！

（作者為「台灣國」顧問）

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