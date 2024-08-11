自由開講》都市地區原住民族權利：法案公聽會的重要性與影響

◎邱孟玲/布農名Malas Takisdahuan

近日，原住民族委員會在全國各地舉辦了一場都市地區原住民族權利相關法律草案分區公聽會，旨在廣泛徵求意見，推動都市原住民族權利的法律保障。這些公聽會的舉辦，不僅是立法過程中重要的一環，更是對都市原住民社群權利與福祉的關注和重視。

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在公聽會中，法律草案的核心內容涵蓋了土地權、教育權、就業權等多方面，目的是確保都市地區原住民在各個領域享有平等的權利與機會。同時，草案還致力於保護和傳承原住民族的文化與語言，促進多元文化的共存與發展。

這些公聽會不僅為原住民社群提供了一個表達意見的平台，也使政府能夠更深入了解社群的需求與期望。參與公聽會的原住民代表們積極發言，提出了許多寶貴的建議，展現出對法律草案的高度關注與支持。

針對立法院擬提的各種與都市原住民相關的法案名稱，「都會原住民權利發展條例草案；都市原住民發展條例草案；都市地區原住民族發展條例草案； 都市原住民族發展條例草案」每個名稱各有優劣，選擇適當的名稱應考慮以下幾點：

權利保障：應強調保障原住民在都市中的基本權利，避免因為搬遷到都市而遭受不公平待遇。 具體性：名稱應該清晰具體，方便執行機構在實施過程中有明確的依據。 全面性：應涵蓋經濟、社會、文化、教育等多方面，促進原住民在都市的全面發展。

我們呼籲社會各界持續關注這些法律草案的進展，並積極參與討論與支持。這不僅關乎都市地區原住民族的權益保障，更是推動社會公平正義的重要一步。期望未來這些法律草案能夠順利推動與落實，真正改善都市原住民的生活質量，實現更平等的社會。

我們期待，通過這些法律草案的制定與實施，都市地區的原住民族能夠享有更加平等和有尊嚴的生活，並且讓原住民族的文化和語言能夠得到更好的保護與傳承。

（作者為靜宜大學法律原住民專班講師）

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