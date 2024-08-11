自由開講》巾幗英雄林郁婷，築夢奧運金牌成就臺灣之光！

◎符璐綬

巾幗英雄，揚威國際

今日稍早，台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運女子 57 公斤級四強賽中，以壓倒性優勢擊敗對手，替台灣拿下史上首面拳擊金牌！消息傳來，全台人民無不為之振奮，也讓台灣的國際能見度更上一層樓。林郁婷一路走來，歷經無數艱辛，如今站上奧運舞台，展現出不屈不撓的運動家精神，更體現了台灣人不畏挑戰、追求卓越的精神。

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（路透社）

母女情深，築夢之路

林郁婷的成功，除了自身的努力，也離不開家人的支持。從小，母親廖秀蘭便陪伴著她，見證她從一個熱愛運動的女孩，蛻變為如今的拳擊女王。比賽前，廖秀蘭更親手畫了一個金牌，期許女兒能夠實現夢想。這份母女間的深厚情感，也成為林郁婷在賽場上奮力拼搏的動力。

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師恩難忘，攜手共進

除了家人，教練曾自強的指導，也是林郁婷邁向成功的關鍵。當年，曾自強一句「請給我一點時間，希望能把所有選手推上舞台」的承諾，如今已逐步實現。師徒二人多年來並肩作戰，彼此扶持，共同譜寫了台灣拳擊運動的新篇章。



展望未來，再創佳績

林郁婷的成功，不僅是她個人的榮耀，更是台灣體育界的驕傲。她的故事，鼓舞著無數台灣年輕人勇敢追夢，也讓世界看見了台灣的實力。相信在未來的比賽中，林郁婷將繼續秉持著永不放棄的精神，為台灣爭取更高的榮譽，讓台灣的國旗在國際舞台上飄揚。

（作者為學生）

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