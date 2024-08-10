自由開講》中共嚴加掌控與完善統戰部署

◎何翊瑞

近日中共政協副主席石泰峰在中共統一戰線工作部的統戰要聞中發表了完善大統戰工作格局，其文內不斷強調國內人民必須與黨統一戰線，而人民的事業也必須在政黨發展的利益上全力支持，以黨委統一領導、統戰部門協調，增強統戰意識，把這些分工協作再更加精細的劃分，完善了理論和實踐上的磨合問題；從宗教、群體階層還有社會制度下的各界人士不管是行為或者思想上都嚴厲掌控朝著中共所設的政治方向前進。

中共統戰工作格局上在此文中進行了重大的決策部署，同時也把習近平總書記在全國宗教工作會議上的論述再次拿出來強調，「宗教必須全面貫徹新時代理論」與落實「黨的宗教工作基本方針」，就連藏傳佛教都深受荼毒，從高級學階制度創立後經歷近20年的迫害，在三級學階制度的實施是黨中央為了立足藏傳佛教而做的政治性手段，另一方面也培養藏傳佛教愛國愛教的核心思想；想當然耳，中共這些做法引來了眾多維權人士的反對與不滿，以「箝制宗教自由」還有「抓捕異議人士」來表達聲援。

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圖為2022年十月中共總書記習近平出席會議並發表重要講話，強調要全面貫徹新時代黨的宗教工作理論，全面貫徹黨的宗教工作基本方針及針對宗教改革等言論。（截圖自中共中央統一戰線工作部官網）

最為著名的就是當年前NBA波士頓塞爾提克的明星球員（Enes Kanter Freedom）坎特，多次在螢光幕前批判習近平為獨裁者，更替西藏、新疆、香港與臺灣發聲，力挺自由人權的運動，還獲得當年諾貝爾和平獎提名；可見中共的常態性的施壓與逮捕行為早已不被國際社會所接受；如此卑劣的操作、充滿各種謊言且不合理的說詞只會更加傷害國際間的關係，而基於對臺的脅迫從不會因為我國表達善意而軟化兩岸之間的關係，這些具政治勒索的目的絕非在親共與促統上就會有所改善。

（作者為教官）

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