李忠憲的思考》金門與克里米亞

對台灣而言，金門馬祖的地位非常特殊，因為這種特殊的地位，這麼少人的情況下也可以有兩席立委....

◎李忠憲

對台灣而言，金門馬祖的地位非常特殊，因為這種特殊的地位，這麼少人的情況下也可以有兩席立委，已經有很多次德國的媒體報導，中國如果要侵略台灣絕對先從金門馬祖動手。

德國媒體︰中國若要侵台絕對先從金馬動手

金門人利用這種局勢想要在兩邊得到好處可以理解，但是如果操作過頭的話，很容易就成為烏克蘭的克里米亞。 （取自貼文）

金門人利用這種局勢想要在兩邊得到好處可以理解，但是如果操作過頭的話，很容易就成為烏克蘭的克里米亞。

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當初克里米亞本來就是強烈支持俄羅斯，為什麼俄羅斯還是要正式佔領克里米亞？

因為直接攻擊烏克蘭主要的領土，變數實在太大，看現在烏克蘭戰爭戰況膠著，就能理解當初俄羅斯為什麼要先對克里米亞動手？

許多俄羅斯人始終認為克里米亞應該屬於俄羅斯，佔領克里米亞也滿足了部分俄羅斯民眾的民族主義情感，而金門馬祖都是福建省，台灣是中國的一部分，金門馬祖可是中國福建省的一部分，這個不是子集合的關係，而已經是孫集合的關係囉。

俄羅斯政府在2014年面臨國內經濟問題和政治壓力，透過佔領克里米亞提升了國內民眾對政府的支持，增強了普丁的領導地位。這跟現在中國的情勢有點類似，金門馬祖以為對中國愈熱烈歡迎愈安全，結果恐怕是愈危險。

儘管克里米亞當地民眾對俄羅斯的支持度很高，但俄羅斯還是決定利用正式佔領來確保其戰略利益和政治目標。

克里米亞被俄羅斯佔領以後，就只剩下區老師講的那種莊子逍遙遊的「自由」，莫名其妙失蹤和任意的逮捕，意外的死亡，失去言論與集會自由，關閉不同聲音的媒體。這些在台灣白色恐怖時代的場景，都在克里米亞出現。

此外，克里米亞居民被迫選擇俄羅斯國籍，烏克蘭的護照比俄羅斯的好用，更不用說台灣的護照比中國好用太多太多了！

金門人如果聰明的話，應該會知道如何拿捏這個分寸，如果笨的話可能會把自己變成克里米亞！

（作者為資安學者）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.08.08貼文）

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