林志潔 評評理》為何國會擴權處罰私人不行？

公司法證交法和破產法這些規範叫做不作為犯的概念，也就是這些被問的人有回答的義務在先，不為回答，是違反作為義務的。

◎林志潔

國眾兩黨的代表說：看看，公司法證交法和破產法也有規定某些私人要據實陳述，不然要被科罰金，那為何國會擴權來處罰私人就不行？

國眾兩黨的代表說：看看，公司法證交法和破產法也有規定某些私人要據實陳述，不然要被科罰金，那為何國會擴權來處罰私人就不行？。（資料照）

來，一次回答：

公司法證交法和破產法這些規範叫做不作為犯的概念，也就是這些被問的人有回答的義務在先，不為回答，是違反作為義務的。

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為什麼這些人要回答？因為在公司破產或重整時，有股東和利害關係人的權益，我們必須要弄清出為何公司會走到這一步？所以公司代表必須出席和回答大家的提問。

公司法證交法和破產法這些規範叫做不作為犯的概念，也就是這些被問的人有回答的義務在先，不為回答，是違反作為義務的。（取自貼文）

至於證交法，因為涉及公開發行公司不特定大眾的股票買賣、資金流動，所以要求負責人、發行人，要有誠實申報的責任。

上面三種狀況，有作為義務的人和作為義務的內容，都是非常具體而特定的。

反觀這次的國會擴權法通過的條文，要求一般人民來給國會調查，不配合就開罰，其法理依據何在，實令人疑惑！

人民是否有〔作為義務〕？以及〔義務範圍〕是否明確？這是合憲與否的重點。

憲法第 67 條規定〔立法院得設各種委員會。各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。〕

重點在〔邀請〕，而且是「委員會邀請」，目前通過的條文，不但擴張到院會，而且完全忽視憲法邀請的概念，強制人民非答不可，不答就罰。

何況，現行通過的條文所涉及的範圍，包括哪些民眾要負擔此義務，義務內容為何？通通沒有去設限制，這樣的條文設計，跟破產法、公司法和證交法全然不同！建議不要胡亂類比，誤導視聽，橘子比蘋果！

#志潔老師給說法

（作者為國立陽明交大特聘教授）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.08.06貼文）

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