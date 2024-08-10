自由開講》美澳聯合聲明關切 中共在臺灣周邊的軍事活動

◎茜茜

在當前全球政治格局不斷變動的背景下，臺海局勢一直是國際社會關注的焦點；6日美國及澳洲外長、防長在「美澳部長級諮商」（AUSMIN）會議後發表聯合聲明，再次重申臺海和平穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的行為；這份聲明不僅顯示了美澳兩國對臺灣問題的一貫立場，更反映出國際間對維護臺海和平的廣泛共識；本文將探討美澳聯合聲明的影響層面，分析其對臺海局勢、國際關係及區域安全的影響。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左起）、外交部長黃英賢、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，6日在馬里蘭州首府安納波利斯舉行「澳美部長諮商會議」。（法新社）



美澳聯合聲明的內容與背景

美澳兩國在此次AUSMIN會議後發表的聯合聲明中，強調了維護臺海和平與穩定的重要性，並反對任何片面改變現狀的行為；聲明中提到，臺灣是美澳在印太地區的重要夥伴，並且肯定臺灣在經濟和民主領域的領導地位，聲明還呼籲各方通過對話解決兩岸問題，並對中共在臺灣周邊進行的軍事及海警活動表示關切，美澳兩國重申將支持臺灣有意義地參與國際組織，並致力於加強與臺灣的經濟、貿易和民間交流，這是美澳連續第五年在AUSMIN聯合聲明中公開表達對臺灣的支持，顯示出兩國對臺灣問題的高度重視。

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對臺海局勢的影響

美澳聯合聲明對臺海局勢具有深遠的影響；首先，這份聲明向臺灣傳遞了強烈的支持信號，使臺灣在面對來自中國的壓力時能夠獲得更多的國際支持；其次，聲明中對中共軍事和海警活動的關切，顯示出美澳兩國對中共在臺海地區軍事擴張行為的警惕，這有助於遏制中共在該地區的進一步行動；總體而言，這份聲明有助於維持臺海的現狀，減少潛在的軍事衝突風險，促進該地區的和平與穩定。

對國際關係的影響

美澳聯合聲明不僅對臺海局勢產生影響，還對國際關係有重要影響；首先，這顯示出美澳兩國在亞太地區合作的深度和廣度，兩國在共同關心的安全議題上展現出一致立場，進一步鞏固了雙邊關係；其次，這份聲明也向其他盟友國家傳遞了強烈的信息，表明美澳兩國在維護國際秩序方面的堅定立場，這有助於促進其他國家加入維護臺海和平與穩定的行列；總的來說，這份聲明有助於加強國際社會在臺海問題上的合作，共同應對來自中國的挑戰。

對區域安全的影響

美澳聯合聲明強調臺海和平與穩定的重要性，這對區域安全具有積極意義；首先，聲明中反對片面改變現狀的立場，有助於防止臺海局勢的升級，減少軍事衝突的可能性；其次，聲明中對中共軍事活動的關切，顯示出美澳兩國在該地區的警覺和防範，這有助於遏制中共在亞太地區的軍事擴張行為；此外，美澳兩國重申對臺灣參與國際組織的支持，這有助於提高臺灣的國際地位，增強臺灣在國際社會中的影響力；總體而言，這份聲明有助於維護亞太地區的和平與穩定，促進該地區的安全合作。

國際社會的反應與展望

美澳聯合聲明發表後，國際社會對其反應普遍積極，許多國家對美澳兩國在維護臺海和平與穩定方面的努力表示支持，並強調臺海和平與穩定的重要性；此外，一些國際組織也對美澳聲明表示認同，認為這有助於促進區域和平與合作；展望未來，美澳兩國將繼續加強在亞太地區的合作，推動國際社會在臺海問題上的共同立場，維護國際秩序和區域安全，這份聲明為未來的國際合作奠定了堅實的基礎，有助於推動國際社會在臺海問題上的進一步合作和共識。

（作者為研究生）

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