自由開講》台灣打造亞洲資產管理中心 慎防紅色資本流入

◎方凱弘

近期，行政院經濟發展委員會首次會議上，提出在六年內將台灣打造成為亞洲資產管理中心的宏大願景。然而，學者們對此抱持保留態度，認為要實現這個目標，台灣需克服多重挑戰，特別是紅色滲透與洗錢問題。學者們警告，中共金流可能會為逃避美國制裁，將資金停泊在台灣，這將對台灣金融市場帶來嚴峻考驗。

行政院經發會首次會議後，院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（左）表示通過了3項決議，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、確認國家人才競爭躍升方案等。（資料照）

六年內將台灣打造成為亞洲資產管理中心

根據行政院的「兆元投資國家方案」，目標是吸引保險業運用資金達3.27兆元，並通過留財、引資雙軌並進，實施8項重要措施，促進資產管理產業的發展。這些措施包括擴大私人銀行業務、壯大本國資產管理業、吸引外資管理公司進駐、股市壯大計畫、保險業資金投資國內公建、推動《不動產證券化條例》（REIT）商品、強化監理與行政英語環境工程、以及普惠金融與綠色金融的納入規劃。

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然而，這些美好的願景背後隱藏著重重挑戰。資產管理業務的發展不僅需要強大的金融基礎設施，還需面對複雜的國際金融環境變化，特別是來自中共的潛在威脅。學者指出，未來國際秩序將更多依據價值觀分界，台灣若要成為資產管理中心，必須首先對付紅色滲透、假訊息及洗錢等危害。

在台灣推動資產管理中心的過程中，必須特別注意來自中共的資金流入。過去幾年，中共一直在拉攏俄羅斯、巴西等國，試圖建立以人民幣結算的國際金融體系，擺脫對美元的依賴。如果台灣成為中共金流的停泊地，不僅會增加金融市場的風險，還可能讓台灣成為洗錢的溫床。

學者示警 中國政府恐干預台灣金融市場動盪

景文科技大學財金系副教授章定煊指出，台灣過去曾提出亞太營運中心、亞洲金融中心等構想，最終都因無法規避對岸資金問題而停擺。他警告，中國政府可能會基於政治考量，影響新台幣匯率或大量買進台積電股票，進而在需要時大量拋售，造成台灣金融市場動盪，這是一個值得深思的問題。

學者警告，中國政府可能會基於政治考量，影響新台幣匯率或股市，造成台灣金融市場動盪。示意圖 。（資料照）

面對這些挑戰，台灣需要在多方面進行防範。首先，政府必須加強金融監理機制，確保資金流入的透明度與合法性，避免成為洗錢的溫床。其次，台灣應該建立完善的法律法規，防止中共資金通過迂迴手段進入台灣市場。

慎防紅色滲透 完善法律 避免成為洗錢溫床

此外，台灣還需培養足夠的英語人才，應對國際金融業務的需求。同時，要引進香港、新加坡等地的專業人才，但也需防範中共背景人士的流入，確保金融市場的純淨性。

根據行政院的數據，台灣的保險業目前擁有約3.27兆元的可運用資金，這是一個巨大的資金池，若能有效運用，將對台灣經濟發展產生積極影響。然而，根據金融監理機構的報告，過去幾年，台灣每年查獲的洗錢案件數量逐年上升，這表明洗錢問題依然嚴峻，需要更加嚴格的監管措施。

根據台灣銀行業的數據，近年來，來自中國的資金流入量顯著增加，這些資金主要通過投資、購房等途徑進入台灣市場。這不僅增加了金融市場的風險，也對台灣的經濟安全構成威脅。

總的來說，台灣要實現成為亞洲資產管理中心的目標，需要克服眾多挑戰，特別是來自中共的潛在威脅。政府必須加強金融監管，制定完善的法律法規，確保資金流入的透明度與合法性，避免成為洗錢的溫床。此外，還需加強英語人才的培養，引進國際金融專業人才，提升台灣的國際競爭力。

未來，台灣能否實現成為亞洲資產管理中心的目標，將取決於政府能否有效應對這些挑戰，確保金融市場的穩定與安全。我們期望台灣在國際金融舞台上能夠有更多的作為，同時也要防範來自中共的各種潛在威脅，確保台灣的經濟安全與穩定發展。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）



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