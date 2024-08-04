自由開講》史上最大規模挺台，IPAC 射向中共兩支利箭

◎唐浩

全球規模最大的跨國國會議員團體「IPAC」（「對中政策跨國議會聯盟」），這幾天首度來台舉行年會，來自23個國家的49名議員與政要在台北舉辦交流，同時也與中華民國總統賴清德、副總統蕭美琴進行對話。此次會議毫不客氣的射出最強兩隻國際法律箭。

先說一下IPAC是什麼。IPAC是在2020年成立的跨國組織，目的是團結全球各國的立法者，一起應對中共對國際法律和國際人權帶來的威脅。目前IPAC擁有250名成員，來自35個國家的國會。簡單說，IPAC是國際社會圍堵中共的法律聯盟。

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這次IPAC召開前夕，美聯社就已披露，中共秘密施壓六個國家的八名議員，企圖阻止他們出席台灣IPAC，削弱聲援台灣的力度。但是這些議員對中共的施壓嗤之以鼻，最後還是堅定的飛到台灣了。為什麼中共要這麼大動干戈的干預IPAC呢？

第一，害怕台灣問題進一步「國際化」，會讓中共難以片面改變台海現狀。這是史上最大規模的政要訪台團，會議就以「台灣和平與穩定」為主題，並通過了台灣的入會。這將大大提高台灣在國際社會的能見度與重要性，也造成中共長期封殺台灣國際能見度的最大挫敗。

第二，這23個國家的國會議員，不但代表著他們國家的民意，而且都有制訂法律的立法權，他們都有能力推動或制訂支持台灣、圍堵中共的法規。換言之，中共害怕的是這些國際議員們回國之後，可能發動「跨國法律戰」來圍堵中共，打擊中共吞併台灣的野心。

圖為賴清德（中）總統近日出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會臺灣專題場次」，以「臺灣的全球願景」為題發表專題演說。（總統府提供）

第一枝箭：史上最大規模挺台 阻擋中共法律戰

IPAC在台灣發動了一場反制中共的「法律戰」，公開駁斥中共對聯合國大會2758號決議的錯誤詮釋與引用。

中共近年來一直刻意誤用聯大2758號決議，試圖對台灣主權問題發動國際法律戰。中共聲稱2758號決議已經闡明「台灣是中國的一部分」，後來又進一步擴大引述「開羅宣言」和「波茨坦宣言」，宣稱這三份文件都表明「台灣是中國的」，我們可以把這三份文件說成是中共自欺欺人的「三件套」。

首先，翻開2758號決議，從頭到尾看不見一個字提到「台灣」或「中華民國」，只是說明要驅逐蔣介石的代表，換由中共的代表來取代之，一個字也沒觸及兩岸領土或主權的歸屬。所以中共聲稱2758號決議闡明台灣是中國一部分，這是百分百的睜眼說瞎話。

其次再翻開開羅宣言，開羅宣言確實有涉及兩岸領土的內容，但裡面提到的是，日本從中國人手上竊取的領土，包括滿州（中國東北）、台灣和澎湖群島，應該歸還給中華民國。請注意，是「中華民國」，開羅宣言原件上清清楚楚的用英文寫著「Republic of China」（中華民國），不是中華人民共和國的PRC。開羅宣言沒有任何一字說台灣是中共國的領土。中共再次自欺欺人。

最後我們翻開「波茨坦宣言」，那就更好笑了，因為波茨坦宣言主要是闡述日本投降後的處理方式，裡頭更是一個字也沒提到中國與台灣的領土或主權歸屬，反而是強調「開羅宣言中的諸項內容必須得以實施」。也就是說，波茨坦宣言就是要落實開羅宣言中的要求，把滿州、台灣和澎湖群島，歸還給「中華民國」。

這樣大家就看懂了，其實中共端出的這「法律戰三件套」，是徹頭徹尾的謊言，是為了唬弄那些不會去查詢原文件的人。這種低劣手段當然無法瞞騙IPAC的成員。所以這次IPAC罕見的公開澄清2758號決議文的原意，駁斥中共的謊言欺詐，這是集結國際力量，幫助台灣在法律戰方面射向中共的第一隻穿心箭。

為什麼IPAC要在2758號決議文做反制？因為這是聯合國文件，中共最近一貫自稱要遵守聯合國的多邊體制與規則。IPAC這個做法就叫「以子之矛、攻子之盾」，看中共如何還能說一套、做一套？由於2758號決議內容並沒有明確提及「中華民國」，這對中共來說就有上下其手的空間，是最有可能偷樑換柱、欺世盜名的武器。所以IPAC選定2758號決議做法律戰反擊，不得不說是相當精明而準確，不但戳破了中共偷天換日、自欺欺人的法律戰伎倆，同時也公開向全球社會強調，中華民國台灣的主權並不屬於中共國。

第二枝箭：美國帶頭 立法遏止活摘器官惡行

中共最害怕的，另外可能就是具有牙齒的這枝箭了。因為美國眾議院6／25才通過《法輪功保護法》，不但要美國政府制止中共對法輪功學員活摘器官，而且還要求美國總統要調查涉及活摘的中共高層官員，把名單公布出來，加以制裁。這是最讓中共膽戰心驚的，因為有很多中共高官不但涉入活摘產業鏈，甚至他們身上就背著活摘來的器官。

這幾天，揭露中共活摘器官的記錄片《國有器官》在台放映，片中勇敢自證參與活摘器官的鄭治醫生親自出席台灣立法院的記者會，以見證人的身份公開揭露中共活摘的真相：「我們取了兩顆腎臟、一個眼球，當時我已經快崩潰了。」

這幾天，揭露中共活摘器官的記錄片《國有器官》在台放映，曾親身目睹中國活摘器官現場的前中國醫生鄭治（中）來台現身說法。（記者凌美雪攝）

追查迫害法輪功國際組織主席汪志遠指出：「1999年之前20年來的肝移植累積數據只有135例，1999年之後，每年平均1700多例！」這與中共開始迫害法輪功的時間完全吻合。更離譜的是，「醫院為了爭搶客戶，還不可思議的推出免費促銷，例如河南省人民醫院，打出了20例肝或腎移植免費促銷。」汪志遠主席說。就是因為中共非法關押大批法輪功學員，並充當器官供體，導致器官數量「供過於求」。

中共駭人聽聞的迫害手段，不但讓美國國會通過立法，而在國際記者會上，記者詢問，IPAC會不會針對中共活摘器官採取更多的行動來制止、會不會鼓勵各國立法建立一個世界性的反活摘法律防火牆？IPAC的回應是：「我們已經採取行動」。IPAC接下來還會繼續跟進推動，讓他們的這項立場能被更多人知悉、認可與支持。

雖然IPAC並沒有很直白的說明他們採取了哪些行動來反制中共活摘，但這個說法已經表明了，IPAC的各國成員們已經知道中共對法輪功學員活摘器官的暴行，並且將採取更多行動來回應。這一箭，必將讓中共參與這場邪惡迫害的眾多高官們寢食難安。

世人漸漸了解中共的本質

由於中共迫害人權、漠視人類道德、迫壞世界和平的各種倒行逆施，終於讓世界各國了解中共本質上的問題； 這次IPAC在台北舉行的聯盟會議實有里程碑的意義，不但接納台灣入會，並且直接公開駁斥中共對聯合國大會2758號決議的錯誤詮釋與引用，企圖合理化併吞台灣的陰謀； 同時針對活摘器官的暴行，IPAC指出已經採取具體行動來回應，直指中共高官的邪惡利益。這兩隻箭的效應值得我們密切觀察。

影音資料庫來源：乾淨世界

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