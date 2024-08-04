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自由開講》外籍教授批評習大大被驅逐出境！封殺言論自由成中國學術最大弱點

2024/08/04 10:28

◎張天泰

近日，在中國吉林大學任教的外籍助理教授杜本，因批評習近平訪歐引發爭議，遭解職及要求迅速離開中國。據悉，他的學術活動和教學計劃遭無限期取消。表面上似乎中共透過羞辱式對待外籍助理教授杜本，得到洩憤的膚淺目的，實則自曝其短，為了極權統治，沒有學術自由更沒有言論自由，是中國中共學術的最大弱點。

習近平極權化造成中國言論自由加速消失，可以見到中共為了滿足習近平獨裁野心，寧願言論自由喪失導致中國學術預警機制廢棄，完全符合黨的論調，以捍衛中共統治的合法性，就算犧牲十四億中國人民的言論自由權益也沒關係。

近日，在中國吉林大學任教的外籍助理教授杜本（左），因批評習近平（右）訪歐引發爭議，遭解職及要求迅速離開中國。（報社合成／美聯社、圖取自univerzitet crne gore,fakultet politickih nauka）

哲學家約翰.彌爾（John Stuart Mill）曾對於言論自由提出看法，他認為人們應該要有表達言論的權利，主要並不是因為表達言論很爽，而是因為在社會當中，讓大家自由表達言論，最終對大家都有好處：當人人都可以說話，錯誤的意見會被糾正，正確的意見會浮上台面。對於一個人來說，如果他要表達的意見是正確的，那讓他有表達權，對大家都有好處，而就算他要表達的意見剛好是錯的，藉由讓他表達出來之後被別人糾正，我們也可以對什麼是正確的更有印象，整體來說，社會的言論自由會帶來更好的後果：藉由發表和辯論，社會整體會對這個世界有更正確的認識。

中國中共迷信放任流氓無賴和白眼狼吃體制的飯，砸體制的鍋之謬論！因事實上，無學術自由、無言論自由是中共學術不長進落後的關鍵因素，筆者過去在中國大學曾任教三年，曾遭遇一位物理學院小粉紅同學胡亂舉報，但上課課名是「互聯網+教育」，上課是「對話式教學法」，和辱華的關係是什麼？如何辱華？這位小粉紅同學回答不出來，顧左右而言他，後來筆者請小粉紅同學看和讀可和國際交流的英文文獻，察覺其英文能力不足，極度需要強化，但仍和筆者說中國中共要統一台灣！

外籍助理教授因批評時事被中共解職驅逐出境，筆者曾遭小粉紅金姓同學無證據胡亂舉報，被莫須有罪名處罰，只代表中國在言論自由和學術自由仍是大大落後台灣這個民主國家。然而，目前中國人民爭取言論自由是其內部民主化的第一步，但爭取言論自由需要是自發的，這不是單單國際壓力可以逼出來的，而台灣這個民主國家的言論自由，是經由許多像鄭南榕這樣的前輩的犧牲，才有今天的民主，這是中國可以和台灣這個民主國家學習的地方，而目前極權中共對民主台灣提出的一國兩制，中共也需先還給十四億中國人民百分之百的言論自由，使其內部民主化，才有資格和台灣談，回到最根本的問題，沒有言論自由就沒有其他自由，且中共說謊造假在國際惡名昭彰，已被評為共產黨講的幾時靠得住過？幾十年來沒一句實現過，這也是台灣堅持拒絕中共一國兩制的根本原因，小粉紅們也不知道自己成了害了中國文明發展持續退步的幫兇，同時極權中共害慘中國學子活在自我中心天朝主義，毫無國際觀與世界社會脫節，豈不悲哉！

（作者為教育博士、政治工作者

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