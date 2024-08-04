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自由開講》賀錦麗的中國政策：延續拜登路線，更敢言支持臺灣

2024/08/04 10:49

◎符璐綬

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為民主黨總統候選人，其對中政策備受關注。觀察其過往言論及政策傾向，可以發現賀錦麗將延續拜登政府的路線，視中國為「顯赫地位的極權挑戰者」，並強化與印太地區盟友的合作關係以抗衡中國。尤其在台灣議題上，賀錦麗相較於川普時期，展現出更為堅定支持台灣的立場。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為民主黨總統候選人，其對中政策備受關注。（美聯社）

從司法人權到外交舞台：賀錦麗的政策基調

賀錦麗出身加州司法體系，長期關注司法與人權議題。這樣的背景也形塑了她在外交事務上的看法。華盛頓與北京的國際政治學者分析認為，賀錦麗將延續拜登政府的中國政策思維，視中國為挑戰美國地位的極權國家，並重視中國的人權與網路安全等議題。

亞洲之行與對台承諾：延續印太戰略，力挺台灣安全

自擔任副總統以來，賀錦麗已四度出訪亞洲，並與美國在印太地區的五個條約盟國領袖會面，顯示其對該地區的重視。此外，賀錦麗也曾在日本公開重申美國將持續支持台灣的防衛能力，展現出對台灣安全的承諾。

相較於川普時期要求台灣「付保護費」的立場，賀錦麗更為明確地表達對台灣的支持。她不僅在宏都拉斯與現任總統、時任副總統的賴清德會面，更在公開場合多次強調美國對台灣的承諾，延續了拜登政府對台灣的堅定支持。

合作與挑戰並存：賀錦麗對中政策的未知數

雖然賀錦麗對中國的立場與拜登政府一脈相承，但在經貿政策方面，其立場仍存在一些未知數。她曾在副總統辯論中批評川普發起的對中貿易戰以失敗告終，但拜登政府上任後卻延續了川普時期的關稅政策。此外，賀錦麗與川普同樣反對跨太平洋夥伴協定（TPP），顯示出她在對中經貿政策上與拜登政府可能存在分歧。

總結：延續與突破

整體而言，賀錦麗的對中政策預計將延續拜登政府的路線，視中國為競爭對手，並強化與盟友的合作關係以應對中國挑戰。在台灣議題上，賀錦麗展現出比川普時期更為堅定的支持立場，這對於試圖在國際社會擴張影響力的中國而言，無疑是一大挑戰。然而，賀錦麗在對中經貿政策上的立場仍存在一些不確定性，未來是否會提出與拜登政府不同的路線，仍有待觀察。

（作者為學生

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