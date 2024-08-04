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自由開講》拒簽一中承諾書：台灣外交官輪換困局

2024/08/04 09:17

◎張亞柔

日前，台灣駐澳門辦事處因外交官的輪換問題引發爭議，據陸委會表示，外交官於7月23日返台，因不接受簽署「一中承諾書」面臨輪換障礙，澳門政府聲稱，台灣駐澳人員必須遵守「一個中國」原則。

澳門政府發布聲明強調，根據《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》和1999年的政策，台灣在澳門的機構及人員必須遵守「一個中國原則」，因此，要求台北經濟文化辦事處人員簽署「一中承諾書」是合情合理的措施。澳門政府批評台灣當局歪曲事實、抹黑攻擊，認為這是出於政治目的的惡意炒作，嚴重損害澳台關係，並將問題歸咎於台灣當局的「不負責任」。

台灣駐澳門辦事處一名外交部派駐官員日前結束派任返台，接任人員欲前往澳門，遭澳方要求須先簽一中承諾書，才要發給簽證。（美聯社）

台灣方面對此表示，接受簽署「一中承諾書」等同承認中國對台灣的主權要求，陸委會強調，台灣政府將繼續堅守中華民國的主權和尊嚴，同時呼籲澳門方面應摒除不必要的障礙，促進兩岸關係的和平穩定。台灣駐澳門辦事處也發布公告，延長護照、入國證明書、簽證及文件驗證等業務的辦理時間，以應對當前的困難局面。

台灣人民支持政府立場，堅決捍衛國家主權和尊嚴。許多台灣民眾認為，此事件顯示中國對台灣的政治壓迫和操弄，引起國際社會的高度重視。國際社會普遍支持台灣的立場，認為中國的要求不合理，呼籲中國尊重台灣主權和人民意願。

外交官問題反映出兩岸關係的複雜性和敏感性，台灣政府和人民在面對中國的壓力時，展現出堅定立場和強大韌性，國際社會的支持也是台灣應對中國壓力的重要力量。未來，台灣需要繼續堅持自己的立場，與國際社會加強合作，共同維護和平穩定的兩岸關係。

（作者為自由業

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