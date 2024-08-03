自由開講》賀錦麗的外交政策對兩岸關係的影響

◎茜茜

賀錦麗，作為拜登政府的副總統候選人，對中國政策的看法和行動主要依賴於過去的發言和紀錄，她的政策立場顯示出對人權和網路安全的重視，並追隨拜登的路線敢言支持臺灣，這對兩岸關係及臺灣的國際地位將產生深遠影響，本文將探討賀錦麗如果當選總統後可能對兩岸關係的影響及臺灣應如何應對。

賀錦麗在過去的發言和行動中顯示，她將大幅延續拜登的對中政策。（路透檔案照）

延續拜登的對中政策

賀錦麗在過去的發言和行動中顯示，她將大幅延續拜登的對中政策，她曾多次表達對中國人權問題的關注，並且認為中國是美國主要的極權挑戰者，這樣的政策立場意味著，美中關係將維持緊張狀態，在這種背景下，臺灣有可能獲得更多的美國支持，但也需要準備應對來自北京的更大壓力。

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加強對臺灣的支持

賀錦麗相比川普更敢言支持臺灣，她曾在國際場合強調美國對臺灣防衛的承諾，並多次重申美國的一貫政策，她的這種立場表明，若當選總統臺灣在美國的外交政策中將繼續佔據重要地位，對臺灣來說，這是一個積極信號，顯示美國將在軍事和外交上提供更大支持，但這同時也意味著北京可能採取更強硬的措施對付臺灣。

兩岸關係的挑戰

賀錦麗的強硬立場可能導致北京對臺灣的態度更為強硬，增加臺灣面臨的軍事和外交壓力，北京可能加大對臺灣的軍事威脅和外交孤立，試圖通過各種手段施壓臺灣，臺灣需要在外交上更加靈活，積極尋求國際支持，以平衡來自北京的壓力；同時，臺灣必須加強自身防衛能力，提升國防科技水平，並加強與美國及其他盟友的合作。

臺灣的應對策略

面對可能的挑戰，臺灣需要制定全面的應對策略；首先，提升國防能力是關鍵，臺灣需要加強軍事現代化建設，提升防禦能力；其次，在外交上，臺灣應積極參與國際組織，尋求更多國際社會的支持，特別是與美國及其盟友的合作；此外，臺灣應推動經濟多元化，減少對單一市場的依賴，增加經濟韌性；最終，臺灣需要在內外政策上靈活應對，確保國家安全和穩定發展。

（作者為研究生）

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