菜市場政治學》快要被罷免了就趕快把罷免門檻變嚴格：這招很可恥但是很有用嗎？

這屆立院到現在還不到半年時間，已經提出太多的爭議法案。公民很忙……我們只能說，爭議法案只會更多，我們都必須時時刻刻關注立院的動態才行。

◎陳方隅／東吳大學政治系助理教授

選舉、罷免、創制、複決，是憲法明訂的人民權利。創制複決（公投）針對事，而罷免是針對人。

近期立法院很熱鬧，7月初又打起來了，這次為的就是國民黨要「調高罷免門檻」的法案，看起來是為了要保護即將會有罷免成案的基隆市長謝國樑。我們目前的罷免成立門檻是（先經過提案、連署）要投票權人數的四分之一贊成、且贊成多於反對，而國民黨這次的提案內容包括：罷免成立的門檻新增一條，同意票必須要超過上次當選的票數，以及連署時必須要附上身份證影印本。事實上，調高罷免門檻這件事情，國民黨已經不是第一次做了。

請繼續往下閱讀...

圖為立法院院會12日掀表決大戰，藍白聯手將選罷法部分條文修正草案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。民進黨立委於議場前高舉標語，抗議藍白沒收民權。（資料照）

我國第一次立委罷免案成案就是因為核四發電廠。在1994年之前，罷免案要通過的投票率門檻是三分之一。當時就是因為反核四的運動風起雲湧（核四是在1992年由李登輝總統拍板定案，1999動工，原預計2004完工，後因民進黨短期停建而延至2006，但其後一延再延，經費一加再加，成為無底洞）。1994年6月，國民黨立委通過了核四預算案；7月，時任省議員的林義雄先生為此禁食，直到有十萬人簽名支持全國核四公投。當時身為反對黨的民進黨和公民團體一同向執政黨施壓，要求撤回核四建案，並同時發動罷免擁核立委。幾個名字大家可能很熟，當時通過提案及連署的罷免案包括：台北縣四位國民黨立委林志嘉、韓國瑜、洪秀柱、詹裕仁以及台北市立委魏鏞。

此時國民黨的反制動作很有趣，其一是發動「反罷免」民進黨立委，其二是提案大幅增加「提案門檻」為原本的十倍以上、規定罷免案不能跟其他選舉一起投票，然後把罷免成立的「投票率門檻」從三分之一改成二分之一。史上第一次成案的罷免案因為投票率僅兩成而被否決。（當時的法律還規定，罷免案不得宣傳！）

圖為當時投身加入核四公投千里苦行活動的林義雄先生。（資料照）

二分之一的門檻是什麼概念？當時台北縣選民人數212萬，至少需要106萬人出來投票，然後至少要53萬人投贊成才能罷免掉一個立委，門檻奇高無比。就算是一般大選，投票率大概六七成就算是很高，大選以外的選舉有三成就算很高了，要求五成實在是像天書一樣。而且，投票率門檻的存在非常有趣，因為身為「被罷免」的一方，如果你動員支持者出來投票，反而是幫助罷免方達到五成投票率的門檻。因此，投票率門檻的存在會讓「被罷免」的一方根本不想要「出來面對」。



一直到2016年的時候民進黨終於取得國會多數，除了下修公投門檻外，也下修罷免的通過門檻，拿掉了投票率的要求，門檻成為選區人數的四分之一贊成，而且贊成要多於反對。當時另一個修法版本是時任時代力量立委的黃國昌，他很堅持要下修到「沒有門檻」的簡單多數決。殊不知，過兩年他本人被「反同團體」發起罷免而且成案，就是因為四分之一的門檻保護了他，不然他的罷免案是贊成票多於反對票滿多的。後來他成為民眾黨立委後，又跑去跟反同團體的人一起上節目，意識型態轉變之極端，這是後話。



不過筆者還是必須要講一下，這幾年來，黃國昌身為立委，常常在修法當中把法案修到最極端的一方，例如在2016罷免法修法的當下，人們是覺得罷免太難成立了，尤其經過太陽花運動之後的「割闌尾」割藍委行動都很難成功，人們覺得應該要趕快把1990年代設下的超高門檻給拿掉（還有公投的門檻也是一樣），而黃國昌總是會跳出來主張要修到最極端的那種，然後指責別人沒有支持最極端的方案就是打假球。這種完全不考慮政治現實、只考慮自己聲量的作法，實在不利公共討論啊！

現為民眾黨立委的黃國昌。（資料照）

回到罷免本身，這是憲法賦予人民的權利，目的是給人們一個要求政治人物不可以背離民意、不可以為非作歹的一個工具。罷免的英文是recall，意思大概就是在講說，人們是可以把托付給官員或民意代表的權力給收回來。不過，確實罷免案到最後一定會演變成政黨的動員，因此有一定的門檻也是必要的。



目前我國罷免的門檻是1%選民提案，10%選民連署，然後至少四分之一投下贊成票、且贊成大於反對。韓國瑜市長的罷免案是以93萬票贊成，遠多於他的當選票數八十多萬票；然而，另一個眾所矚目的罷免案是中二選區的陳柏惟，把他罷免掉的票數七萬多票是遠少於他當選時拿到的十一萬票。發起罷免陳柏惟的國民黨現在喊著罷免是少數民意凌駕多數民意，這是說不通的呀！當時朱立倫主席還高喊著民主勝利，結果不就是現在講的少數凌駕多數嗎？

理論上來說，選舉是選舉，罷免是罷免，選民基數不一樣，標的也不一樣，我們不能拿這兩個不同的投票來為另一方設定門檻。

當年韓國瑜市長的罷免案是以93萬票贊成，遠多於他的當選票數八十多萬票！（資料照）

至於身份證影本這種「石器時代」的要求，就拜託別來亂了吧！這實在太容易個資外洩了！現在已經是數位科技的時代，還要求身份證影本？！（是說，我們的身份證影本已經被濫用了，不管做什麼事情都需要身份證影本是怎樣？）合理地推測，身份證影本的要求只是為了讓人們更不想要、且更難加入連署而已。



快要被罷免了就趕快把罷免門檻變嚴格：這招很可恥但是很有用嗎？或許。但是這樣真的是太醜了。



這屆立院到現在還不到半年時間，已經提出太多的爭議法案。公民很忙……我們只能說，爭議法案只會更多，我們都必須時時刻刻關注立院的動態才行。

文經授權轉載自菜市場政治學臉書 快要被罷免了就趕快把罷免門檻變嚴格：這招很可恥但是很有用嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法