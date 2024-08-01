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法操》颱風天淹水可以申請國賠嗎？怎樣可以要求國家賠償？

究竟颱風天導致八掌溪土堤潰堤，造成不少民眾家中淹水，這樣的狀況可不可以申請國家賠償？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/08/01 12:52

◎法操司想傳媒

凱米颱風挾帶驚人雨量，不僅重創鐵公路，也為中南部地區帶來淹水災情。有民代為市民請命，認為這次災損肇因八掌溪土堤潰堤，公務機關怠忽職守延誤損及百姓權益，將協助受理民眾聲請國家賠償。

新聞報導指出，台南市議員蔡育輝、尤榮智服務處在記者會中建議此次724凱米風災要比照98年莫拉克颱風及107年823水災補助標準，從南市賑災基金會中提撥更高補助，讓災民能重整家園。民代認為後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，除天然災害，更難脫人為因素，尤其大新營地區此次八掌溪土堤潰堤，導致後壁、鹽水溪水氾濫，經後鎮大排、中排、小排、溢堤水淹後壁區竹新里，鹽水區內大部分地方，實因公務人員應將建設幾十年土堤改建為鋼筋水泥各項防災設施，以利保障百姓生命財產安全而非數十年來未積極作為導致重大災害。

泡水車示意圖，車子與本文無關。（資料照）

究竟颱風天導致八掌溪土堤潰堤，造成不少民眾家中淹水，這樣的狀況可不可以申請國家賠償？

什麼狀況能申請國賠——狀況一：公務員不法侵害

許多民眾常在新聞報導中聽到，騎士在騎車時因為柏油路上有坑洞，導致跌倒受傷，申請國賠獲准，究竟什麼情況才能申請國賠？根據國家賠償法第2條第2項前段規定，若是人民要申請國家賠償，必須符合以下的條件：

1.侵害發生時公務員正在執行職務行使公權力

2.侵害的發生是因為公務員的故意或過失

3.公務員的行為侵害了人民的自由或其他權利

例如，一名公務員A依法執行房屋拆除業務時，卻在執行過程中不慎造成數公尺外的房屋受損，或故意造成數公尺外的房屋受損。此時，由於該公務員執行職務行使公權力有故意或過失，受損害的屋主就可以依法向公務員所屬的機關請求損害賠償。

除此之外，公務員積極行使公權力造成人民侵害以外，若是公務員明明應該要行使公權力，但卻怠惰不行使時，對人民造成的侵害國家也必須負擔賠償責任。

什麼狀況能申請國賠——狀況二：公共設施有瑕疵

除了公務員不法侵害外，國家賠償法第3條第1項規定，如果公共設施的設置或管理上有欠缺，造成人民的生命、身體、人身自由或財產受到損害，國家也應對人民負損害賠償責任。

所謂的公共設施指的是，供公共使用的各種設施，例如道路、橋樑、水溝、下水道、公立學校校舍、醫療機構等是。 這些設施必須已經開始供公共使用，如果僅是在施工建造中，而尚未完成以供公務或公眾使用，就不屬於這裡所說的「公共設施」。

新聞報導中，民代所提到的八掌溪土堤應該屬於上述的「公共設施」，由於公共設施的瑕疵屬於國賠中的無過失責任，因此若是土堤潰堤或是排水設施不良造成淹水，理論上都可以申請國賠。

本文經授權轉載自法操 颱風天淹水可以申請國賠嗎？怎樣可以要求國家賠償？

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