自由開講》聰明人不要做笨事

聰明人不要做笨事！齊心協力為台灣應對全球氣候變遷的淨零碳排擬定妥適的對策，並堅定信念把它們做好。（www.freepik.com）

◎林仁斌

童子賢董事長曾說：「聰明人不要做笨事」。這是很對的。

就台灣不同發展階段的電力結構規劃而言，就讓大家有意義地在即將於8月8日首會的氣候變遷對策委員會中用理性、務實、開放的態度來進行實質的深入討論。核能不該是唯一的議題。因應氣候變遷的重點應放回到「調適」與「減碳」，更要為台灣的永續發展共同謀劃符合「世代正義」、「環境正義」及「公正轉型」且是積極有效的行動方案。更不應該的是，不斷以錯假資訊的引用、諸多不當比喻或有爭議性的技術、甚或協同特定目的性的民調來製造高聲量，藉以吹響嘹亮「核能復辟」的號角。這樣做，他們的擁核言論只會讓核能更難獲得支持。如此一來，也必然會讓政府部門和社會大眾在思考台灣對抗全球暖化的減碳方法時有所失焦，並可能怠慢了伴隨氣候變遷而來的相關調適課題（例如：產業轉型與低碳就業、生活轉型與社會公平、以及國土防災與環境永續），和大家真正重視的非核能源轉型課題。

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台灣的能源轉型與減碳行動並非只有新興科技的倡議與研發投入，各式已有成熟裝置之再生能源、天然氣發電與碳捕捉要如何能兼顧公平正義、國土規劃與生態環境保育，有「正當性」的排除現有障礙並避免長久為人詬病的誤失，進而能大步加速建置與規模化發展，才是現階段要協助台灣社會與產業永續發展所最該先做的事情。

聰明人不要做笨事，要真憑實據慎思篤行。先做對的事情，齊心協力為台灣應對全球氣候變遷的淨零碳排擬定妥適的對策，並堅定信念把它們做好。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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