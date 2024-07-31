自由開講》解殖後台灣原住民族的認同

◎吳一德（法拉、達路）

原住民族日只慶祝與紀念，是無法讓台灣原住民族群生命的延續。幫助原住民走出無奈及無助的世界，才是現行台灣社會應有的價值。

8月1日是台灣原住民族日。（資料照／原民會提供）

一、夕陽黃昏的民族，如何迎向朝陽

要重建原住民的文化及生活自信，不能期待別人能幫助什麼？因為政府當局的原住民政策，只會加速原住民生活自信的破碎；漢系朋友們的關愛在台灣族群關係上，有時反成為原住民生活自信上的包袱，所以原住民當知道，期待別人的幫助，不如自己幫助自己。並非原住民要自我封閉、獨善其身就好了，乃是要使那些非原住民族群，自我調適對原住民的看法，自我改變對原住民的態度。原住民生活自信的重建，是要讓原住民自己表達他們自己的需要與他們期待的生活方式是什麼，也就是說讓原住民做自己的主人，自己決定自己的生活方式。一旦原住民有了自己的族群與文化認同，才能由無知、無奈及無助的心靈中走出來。

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二、傾聽弱勢族群的聲音，喚起執政者良知

今日原住民諸多的問題，無疑是出自當局所決定的原住民政策。因為政府的原住民政策，往往會左右了族群生命的延續或存亡。特別是政府的錯誤政策，將造成弱勢族群無可彌補的傷害。原住民族對政府的政策，應當以原住民族特殊的立場來考量，應讓原住民表達他們的需求和生活方式，而不是原住民的生活方式與規範，受制於漢人社會的價值體系，這絕對是違反族群生而平等之公平的原則。這就是為什麼政府的原住民政策之失當、危害原住民最深之道理。

三、原住民自信心與尊嚴的重建

印度東方正教主教長魁格里歐斯說：「對於原住民的事件，最重要的事不是政府訂出什麼政策，來使原住民也歸入他們的同行，而是政府必須教育非原住民，使他們改變原來對原住民的態度，且應讓原住民自己表達他們自己的需要與他們期待的生活方式是什麼，而非由別人來替他們訂出這些。喚醒臺灣原住民族美麗的力量，8 月 1 日原住民日是全國原住民、及對臺灣土地有認同及尊重土地主人原住民的日子，這一天每一個人皆可以許下一個心願，讓居住在這土地的每一個人從這一天開始彼此相親相愛成為一家人。

（作者為金門大學教授兼原住民族學生資源中心主任）

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