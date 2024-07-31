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自由開講》柯文哲的政治難題

2024/07/31 11:28

◎吳易翰

近日，台北地方法院宣判高虹安依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，依地方制度法第78條規定，需停職新竹市長一職，目前已由副市長邱臣遠代理，而高虹安也隨即宣布退出民眾黨。

近日新竹市長高虹安因貪污被判刑！再回頭看民眾黨日前所舉辦的「反貪腐，護台灣」的活動，顯得格外諷刺。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

能否守住新竹市，攸關民眾黨未來在台灣政壇是否為曇花一現的泡沫化現象。現今，不管年底前高虹安是自動請辭、被罷免成功或三審有罪定讞的補選，還是2026的市長選戰，民眾黨都要防止選民的「轉投效應」，亦要進行「保衛主席故鄉大作戰」。但要由誰來代表民眾黨參戰，除了可以達到「白色繼續執政」的政治目標外，同時也要能縮短黨主席柯文哲的「威信真空期」，對同身陷司法風暴的柯文哲而言，的確是個政治難題。

據最新民調顯示，有37.5%的民眾認為柯文哲在賴總統的任內會被起訴或收押。雖然，黃國昌曾說：「對柯的清廉100%有信心」，倘若提名他參選，的確是目前最有機會「保市衛黨」的人選，也可能有「固本護主」的政治效果。但自從「網路最大聲」的聲譽被黃國昌奪走後，柯文哲早已呈現「政治行情崩盤」的現象，而民眾黨陷入兩個太陽的危機，早已是不爭的事實。

如今，民眾黨的好感度已跌至創黨以來低點。在黃國昌投入新竹市長選舉後，其結果究竟是為柯文哲的「未竟的總統路」留下一線生機，還是讓柯文哲成為「自動虛位的傀儡」，這個政治難題就讓柯文哲抓頭煩腦去吧！

（作者為政治工作者

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