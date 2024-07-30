自由開講》歡迎全球民主聯盟，共同對抗紅色霸凌！

◎島玫癸

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會在台北舉行，這個時間點恰逢中國對台灣的軍事威脅日益升高，更顯其重要性。此次峰會不僅彰顯了台灣在國際社會的能見度，也突顯了全球民主國家團結一致，共同應對中國挑戰的決心。

副總統蕭美琴今接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

中國施壓，適得其反

令人遺憾的是，中國再度展現其霸凌行徑，試圖干預此次峰會。多位受邀的國會議員收到來自中國外交官的施壓電郵或電話，企圖阻止他們來台。然而，這些蠻橫手段只會適得其反，更加堅定了民主國家支持台灣的立場。羅馬尼亞國會議員戴尼察在社群媒體上公開向「中國與俄羅斯惡棍」喊話，並以台語、中文、英文三語表達「我也是台灣人」，展現對台灣的堅定支持。荷蘭眾議員帕特諾特更直言：「我還是來了」，以實際行動回擊中國的無理打壓。

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台灣經驗：民主韌性的典範

台灣外交部長吳釗燮在會見 IPAC 訪團時強調，台灣從殖民統治到威權體制，最終成功轉型為一個現代、繁榮、自由、開放的民主社會。這段艱辛歷程，正是台灣最寶貴的資產，也是面對中國威脅時，最堅實的後盾。台灣的民主經驗證明，即使面對強權壓迫，自由民主的價值終將獲得勝利。

深化合作，捍衛共同價值

IPAC 訪團團長、捷克眾議員黛赫強調，此次會議是深化友誼和表達對台灣支持的重要機會。面對中國與俄羅斯的壓力與威脅，IPAC 致力於捍衛共同價值觀，並呼籲國際社會共同應對。台灣與捷克的互動，不僅體現在政治層面，更擴展至經貿合作，為雙方帶來具體的利益。

結語

面對中國的步步進逼，台灣必須積極聯合理念相近的民主國家，共同抵禦威脅。IPAC 峰會的舉行，正是國際社會對台灣的有力支持。相信在全球民主聯盟的共同努力下，台灣的自由民主必能獲得更堅實的保障，也為區域和平與穩定做出貢獻。

（作者為學生）

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