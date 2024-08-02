自由開講》中國審查AI語言模型與台灣契機

◎黃瑞光

負責中國網際網路的內容管理執法的最高機構，中國國家互聯網信息辦公室（中央網信辦）近期正開始審查人工智慧公司的大型語言模型，確保其系統「體現社會主義核心價值」。審查內容包括語言模型對與中國政治敏感性及習近平相關問題的答案。被迫參與強制審查的公司包括：字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴、Moonshot和01.AI在內的大型科技公司和人工智慧初創公司。

中國國家互聯網信息辦公室（中央網信辦）近期正開始審查人工智慧公司的大型語言模型，被迫參與強制審查的公司包括阿里巴巴等。（路透檔案照）

生成式AI（Generative AI）近年成為各國矚目的焦點，並投注大量資源開發AI語言模型，生成式AI的運用範圍非常廣泛，例如：生成流暢文章內容，可以依據描述產出對應的圖片等，不論在教育、醫療、創作等領域都已開始著手嘗試運用生成式AI來創造更多價值。然而隨著應用的普及，AI的可信任性與安全性便是不可或缺的重點，因此雖然ChatGPT、CharacterAI、Bard、Poe等AI工具的運用已十分普遍，各國仍均投注資源，開發更符合該國文化、語言習慣、安全且可信任的AI工具。

請繼續往下閱讀...

生成式AI（Generative AI）近年成為各國矚目的焦點，並投注大量資源開發AI語言模型。示意圖。（美聯社檔案照）

中國正致力於構建獨立於美國企業等AI服務的網路空間，並強化產業管制，目標是提升國家安全和利用AI增強產業競爭力。今年2月發布的人工智慧企業營運指南稱，人工智慧企業需要蒐集數千個違反「社會主義核心價值」的敏感關鍵字和問題，例如「煽動顛覆國家政權」或「破壞國家統一」。

敏感關鍵字應該每週更新一次。另近日中國工業和信息化部、中央網信辦、國家發展改革委員會、國家標準委員會等4部門近日聯合發文提出計劃在2026年前制定超過50項人工智能（AI）領域的「國家標準」。加上前述近日中國開始審查大型語言模型，均顯示持續加強對AI發展的管控，並希望藉由中國龐大的市場，建立一套有別於西方的AI標準與規範的企圖。

我國科會目前也正在開發本土大語言模型，全名為可信任AI對話引擎（Trustworthy AI Dialog Engine，簡稱TAIDE，發音為台德）希望是推動在地化，讓AI模型學到臺灣知識與文化，同時協助中小企業在相關領域的運用。中國審查與監控AI的開發，勢必影響國際對於中國開發之華文AI的信任度與使用，而兩岸在語言、文化、生活習慣上的相似性，我國雖然缺乏中國龐大的內部市場，但或許能利用此契機，將TAIDE模型在國際上打造成華文世界最可靠、自由與安全的AI模型，此有賴政府與民間共同的努力。

（作者為法學博士、研究人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法