自由開講》「不開明民主」三人組

◎高碩泰

拜登總統決定退出二○二四年美國大選，民主黨仍在重整旗鼓，但陣前換將，主客觀條件不利，氣勢仍待拉抬，共和黨搭檔川普范斯則好整以暇，民調顯示贏面較高。在大西洋彼岸的歐洲，對川范可能勝選而難掩興奮心情者，當非「不開明民主」（illiberal democracy）代表性人物，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）莫屬了。奧氏毫不忌諱公開支持川范，徵諸他提倡「不開明民主」理念，實施極右派強人統治，早被川普視為換帖弟兄，范斯還曾親往匈牙利搏感情，彼此惺惺相惜，美歐強硬保守派道友「三人組」已駸駸然成形。

面對拜登退選，民主黨陣前換將，共和黨搭檔川普范斯好整以暇 。

（法新社檔案照）

川范配可能勝選 匈牙利總理奧班難掩興奮

奧班在一九八○年代末期匈牙利尚在共黨統治下，就是嶄露頭角的學運領袖。一九八九年十一月柏林圍牆倒塌，「蘇東波」解體前不久，奧班即在首府布達佩斯面對一排蘇聯坦克車發表激昂的演說，要求俄國人馬上離開匈牙利，聲名大噪。匈國於一九九○年重建民主政體後，他投身政治並成為中間偏右派青民黨（Fidesz）領袖。該黨在一九九八年首度贏得國會大選，年僅三十八歲的奧班出任總理，一躍成為中東歐的政治明星。二〇一〇年捲土重來勝選，奧氏復任閣揆，從此四連任執政迄今長達十四年，已是歐盟在位最久的政府領導人。台灣與匈牙利談判完簽的「避免雙重課稅協定」即在奧班回鍋總理的當年生效，係我方在中東歐的第一個租稅協定，嘉惠數十家以匈牙利為歐洲據點的台灣企業，並利用該國中央地理位置與便捷交通網，拓展歐盟商機。

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在歐洲，對川范可能勝選而難掩興奮心情者，當非「不開明民主」代表性人物，匈牙利總理奧班莫屬了。（法新社檔案照）

奧氏復任閣揆執政長達14年 逐漸傾向極端保守派

詎料奧氏二度執政後一改過去反俄憤青的形象，逐漸傾向極端保守派，並成為歐洲「不開明民主」 的標竿角色，在國內限制新聞自由，打壓司法獨立，對外則交好俄羅斯總統普亭。俄烏戰爭後匈方唯一拒絕加入制裁莫斯科，並反對援烏及邀請入盟，在在令歐盟側目，但奧班諸般言行卻引起美國極右派團體、政客與媒體名嘴共鳴，甚至視為偶像。

「不開明民主」三人組 將影響未來國際地緣政經格局

川范二人與奧班就若干國內、國際議題的看法未盡一致，但「不開明民主」的理念相近，應屬不爭。奧氏透過強人統治與國會優勢，維持一黨獨大，同時以捍衛正統基督教價值自居，拒絕收容穆斯林難民，反對性別平權，且將主張 「開放社會」（Open Society）的美籍匈裔自由派金融鉅子索羅斯（George Soros）視為頭號眼中釘。川范的競選政見則標榜民粹主義、孤立主義、保護主義、反菁英建制、反移民、反氣候變遷、去全球化等，再加上不易預測的川式交易型決策模式，不僅令中間選民疑懼，國際社會不論美國敵友也惴惴不安，陷入集體焦慮，祇有奧班深感認同並不吝跨海唱和。



奧氏七月一日甫接任歐盟輪值主席國，即馬不停蹄地進行所謂「和平使命」穿梭外交，走訪基輔、莫斯科、北京、華府並兼程飛往佛州會晤川普，擬促成俄烏停火與和談。奧班此舉引起歐盟及其他成員國譁然，紛紛譴責他事先沒有知會歐盟各方且未獲授權，一意孤行，已決定加以抵制或停權。但縱橫政壇四十年的奧班追求個人聲望與歷史定位，豈可能輕易就範，料將充分利用國際舞台與現階段歐洲極右派勃興的氛圍，展現企圖心。遑論倘川范順利入主白宮，「不開明民主」三人組更將躊躇滿志，其是否影響未來國際地緣政經格局而掀起陣陣波瀾，殊值密切觀察。

（作者為作者為二○○八至二○一○年駐匈牙利代表，二○一六至二○二○年駐美代表）



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