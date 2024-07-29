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自由開講》一個台灣，兩個社會？

2024/07/29 11:45

◎洪昱睿

筆者昨晚在收看電視新聞時發現到，在此次「凱米颱風」的影響下，一些從國外返國的旅客，不滿人已到達機場，但卻等行李轉盤等了兩三個小時。結果竟然要求現場主管下跪道歉，是人都會有著急、生氣的時候；讓您久候多時，我相信這也不是航空公司願意看到的情況。但是得饒人處且饒人，航空公司的職員我相信也都保持著專業理性與禮貌，我不曉得這些不理性的旅客們，為什麼要如此咄咄逼人？同理心何在？服務業人員不辛苦嗎？擦去滿腹辛酸與委屈，接下來仍然是兢兢業業的每一天。

華航地勤人員崩潰下跪道歉。（翻攝自threads）

幾乎在同一個時間點，我也注意到了另外一則新聞。也是因應颱風的因素，國軍加開運輸專機，為的就是服務國民，甚至焦急等待希望盡快從離島返回本島的旅客們。這些等待著被疏運的旅客，並沒有人抱怨，反而是感謝國軍第一時間的協助。

圖為日前軍方投入4架C130運輸機支援離島疏運。（民航局提供）

台灣最美的風景是人嗎？筆者不敢武斷下定論，但是我想唯一能夠確定的是：「一個台灣，兩個社會吧」！

（作者為語文工作者

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