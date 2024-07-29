自由開講》感謝陳水扁總統與涂醒哲市長的治水德政！

◎蔡政憲

近日颱風所遽增的雨量，導致多縣市淹水災情，不妨可借鑑前總統陳水扁與前嘉義市長涂醒哲的成功治水經驗。

陳總統在台北市長任內為了解決基隆水患，不拆中山橋，擔任總統後，用3年興建員山子分洪，並完成基隆河整治，協助基隆及雙北不再有洪水災害，近日員山子分洪道開始分洪，更成功讓雙北與基隆在凱米颱風造成的災害中倖免於難。

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員山子分洪道。（資料照／記者翻攝）

而嘉義市曾長年受水患之苦，令身為嘉義市民的筆者百思不解。故治水成為涂醒哲任內最盡股肱之力的事，他不僅發揮醫生預防行政學與市政流行病學的專業，亦經常親自到下水道視察，發現淹水是因為下水道未能有系統的科學化清淤，他找出淹水地點和那一條下水道有關，派人員及機器清理。清淤計價方式採用長度及體積，清淤量換算成金額，總價就會多一點。廠商受到「業績」的鼓勵，即更加認真清理污泥。對比黃敏惠以往九年任內，有民眾居然在馬路游泳的誇張情景，淹水在涂醒哲時期已大幅改善，屢次通過風災考驗。

當年不少人不看好陳總統的員山子分洪，甚至對涂醒哲「市長做里長的事」極盡冷嘲熱諷，但如今足證擔任首長，需具備能觀察到看似枝微末節小事的視野。期待各縣市長能秉持「他山之石，可以攻錯」的理念，如同「清淤」雖是稀鬆平常，卻也務必使其成為防微杜漸的例行公事。再次感謝陳總統與涂市長的深謀遠慮與防患未然！

（作者為嘉義市民、營造業勞工）

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