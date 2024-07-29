自由開講》歐中貿易戰升級：汽車晶片市場的生存之戰

◎方凱弘

歐中貿易戰，這齣沒有硝煙的戰爭，如今已蔓延到汽車晶片市場。歐盟對中國電動車加徵最高達37.6%的臨時性進口關稅後，現在正積極尋求應對措施，避免中國大舉擴張的成熟製程晶片侵入歐洲市場。

歐盟對中國電動車加徵最高達37.6%的臨時性進口關稅後，現在正積極尋求應對措施，避免中國大舉擴張的成熟製程晶片侵入歐洲市場。（路透資料照）

避免中國大舉擴張的成熟製程晶片侵入歐洲市場

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根據歐盟最新的調查問卷，歐洲半導體產業面臨來自中國競爭對手的巨大壓力。歐盟執行委員會向歐洲晶片製造商和主要企業買家詢問，中國的競爭對手是否對他們的利益造成了損害，以及具體情況如何。這一舉措的目的是保護歐洲僅存的技術成果之一：汽車工業用晶片的半導體製造業。

在這場貿易戰中，成熟製程晶片成為焦點。28奈米以上的晶片雖然功能無法與更先進的7奈米、5奈米晶片相比，但在汽車、洗衣機、醫療設備等日常科技產品中卻廣泛應用。中國在這方面的生產和市場上佔據主導地位，使歐洲感受到前所未有的競爭壓力。

歐洲的汽車晶片製造商，包括德國的英飛凌、荷蘭的恩智浦和法國與義大利的意法半導體，依然在市場上佔據領先地位。但歐盟官員擔心，受補貼的中國企業正在對這些歐洲供應商構成嚴重威脅。根據調查問卷，歐洲主要晶片製造商需要回答是否擁有中國競爭對手的替代產品或產品系列，及歐洲晶片價格與中國競爭對手之間的差異。

這些擔憂並非空穴來風。美國和歐盟官員長期以來一直警告，中國對成熟製程晶片的補貼構成了不公平競爭。美國早在今年1月就對此展開了調查，而歐盟在4月發布了長達712頁的報告，詳細說明中共政府對該國企業的多層次扶持，包括半導體、電信設備和再生能源等多個產業。

分析師認為，這是歐盟將調查更多案件的訊號。業內人士警告，如果中國向市場傾銷受國家補貼的成熟製程晶片，西方晶片製造商可能很快會因為無法競爭而被淘汰出局。這不僅對歐洲的晶片產業構成威脅，更可能重創全球半導體市場。

數據顯示，2023年全球成熟製程晶片市場規模達到600億美元，其中中國市場占比達到30%。如果中國企業持續以低價搶占市場，預計到2025年，中國市場占比可能突破50%。這意味著歐洲和美國的晶片製造商將面臨更大的競爭壓力。

中企利用國家補貼的不公平優勢 歐美須採更嚴格措施

這場貿易戰不僅僅是經濟利益的爭奪，更是技術與市場的生死存亡戰。歐盟和美國必須採取更嚴格的措施，防止中國企業利用國家補貼獲得不公平優勢。只有通過公平競爭，全球半導體市場才能保持健康發展。

總結來看，歐中貿易戰的下一個戰場已經清晰可見。歐盟必須未雨綢繆，制定有效的對策，保護自身產業的生存和發展。否則，在這場沒有硝煙的戰爭中，西方晶片製造商可能會因競爭劣勢而被淘汰出局，這無疑將對全球經濟產生深遠影響。

希望歐盟和美國的決策者能夠認清形勢，採取有效措施，避免被動挨打。畢竟，技術與市場的競爭，最終還是要靠實力說話。讓我們拭目以待，看看這場貿易戰將如何演變，又會對全球經濟帶來哪些影響。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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