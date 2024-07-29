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自由開講》美國總統大選：中共的如意算盤與臺灣的未來

2024/07/29 10:00

◎島玫癸

拜登退選，中共的如意算盤落空

美國總統拜登宣布退選，為國際政壇投下一顆震撼彈，也讓中共的如意算盤落空。旅美中國時事評論人蔡慎坤指出，中共多年來深入研究美國兩黨政治，對美國政壇人物的性格和行事風格瞭若指掌，但川普的當選卻是他們始料未及的。習近平政府起初措手不及，試圖迎合川普政府，但最終因貿易談判破裂而關係惡化。顯然，中共對於難以預測的川普懷抱著深深的恐懼。他們害怕不可控的因素，害怕一個不按常理出牌的對手，更害怕川普強硬政策帶來的衝擊。

川普的「不按牌理出牌」：中共的夢魘

蔡慎坤分析，中共偏好可預期的對手，而拜登政府的政策走向相對明確，因此中共原本期望拜登能夠連任。正因如此，拜登政府的一舉一動都在中共的算計之中。相反地，川普在貿易問題上的強硬立場和不按牌理出牌的行事風格，讓中共感到芒刺在背。川普在第一任期內，已經對中國祭出許多狠招，讓習近平被打得「有點暈頭轉向」。蔡慎坤認為，如果川普再次當選，擺脫連任的包袱，將放開手腳，對中共採取更為強硬的政策，甚至可能釜底抽薪，這是中共最不願見到的局面。

川普在第一任期內，已經對中國祭出許多狠招，讓習近平被打得「有點暈頭轉向」。（法新社）

中美關係走向與台灣的角色

蔡慎坤指出，如果八年前希拉蕊當選，中美關係將不會陷入貿易戰的泥淖，中國的經濟實力甚至可能超越美國。然而，歷史沒有如果。如今，無論誰入主白宮，中美關係都難以回到過去。如果民主黨勝選，雙方關係或許能獲得緩解，甚至可能在台美關係上也更加平穩。但若川普再次當選，可以預期的是，中美關係將持續動盪，國際地緣政治格局也將迎來更大的變革。

在這個變局中，台灣的角色格外重要。蔡慎坤認為，無論誰當選美國總統，台灣的戰略地位和經濟價值都決定了美國不會輕易放棄台灣。台灣對美國的重要性絕對超過烏克蘭，甚至不亞於其他歐洲國家。儘管川普過去將台美關係比喻為「保護費」的言論引發爭議，但他任內持續對台軍售，未來若再次當選，預計也會延續此一政策，只是可能會以更加務實的「親兄弟，明算帳」方式進行。

台灣的未來：堅守價值，穩健前行

美國總統大選的結果，將深刻影響未來國際政治格局的發展，而台灣身處其中，更需審慎應對。台灣應持續深化與美國的夥伴關係，同時堅守民主自由的價值，才能在變幻莫測的國際局勢中站穩腳步，確保自身的未來與發展。

（作者為學生）

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