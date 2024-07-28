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自由開講》談四大貪凟案／法院判決可受公評！立院要求調查你敢給？

2024/07/28 12:00

◎魯直

最近有幾件有關貪凟弊案的著名司法新聞：

前桃園市長、行政院副院長鄭文燦，因在桃園市長任內土地重劃案，涉嫌收賄被收押；新竹縣長楊文科因圖利護航廠商被檢察官以貪污圖利罪起訴，求處重刑；新竹市長高虹安因詐領助理費案一審被宣判七年四個月有期徒刑、褫奪公權四年；立委顏寬恒因詐領助理費及偽造文書等，被判八年四個月有期徒刑，褫奪公權三年。

這四個案子的當事人，都是知名政治人物，都是縣市長或立委，甚至鄭文燦還當過行政院副院長、海基會董事長，可說位高權重。

此外，這四個當事人，鄭文燦是民進黨籍，楊文科和顏寬恒是國民黨籍，高虹安是民眾黨籍。可說台灣三個主要政黨，都有人涉貪凟，而這三個主要政黨對該黨員涉貪凟案的基本態度，大都是尊重司法，支持當事人爭取清白。

由左至右依序為，新竹縣長楊文科前、國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安及海基會董事長鄭文燦。（資料照）

這四個案子，都是歷經一、兩年以上的調查、審理，程序嚴謹，證據充足，一分證據說一分話。台灣司法人員，都是歷經嚴格國家考試和司法訓練養成，生活單純，嚴守政治中立和司法應有程序。歷多次的政黨輪替，司法調查和審理結果，已經得到多數民眾的信任。而法院最後判決結果公開，可受公評。大家按照程序來，司法審判結果，大家尊重，這是解決政治紛爭和是非紛爭的最合宜的方法。

過去扁政府時代，陳水扁總統任內，自己被檢察官起訴。在馬政府時期，貴為行政院秘書長的林益世，也一樣因貪污被起訴。同樣的，鄭文燦案，蔡英文執政時期，就在司法監聽、偵查，賴清德執政時期，鄭文燦甚至被檢察官收押禁見，可見執政者不見得可以干預司法。

然而，最近被憲法法庭裁定暫時處分的「立法委員職權行使法」增修條文及刑法第141條之1的「藐視國會罪」，基本上是要擴大立法院的權力，使立法院有弊案的調查權。這調查權會與部分監察院調查權、行政院調查權以及司法調查權相重疊。

如果你開公司，國稅局要求你公司提供營業收入明細資料（其中有客戶詳細名單），你會提供。因為你相信國稅局核課營業稅需要，而且會保守你公司的營業秘密，這些國稅局官員都是國家考試晉用的，他們有一定的考核程序，他們不會和自己的飯碗及退休金開玩笑。但是如果一個立法院的委員會為了調查弊案，要求你公司提供營業收入明細資料，你敢給嗎？你樂意給嗎？你會信任這個委員會嗎？尤其這個委員會有立委的金主是你的競爭對手，你相信立法院更甚於相信國稅局嗎？

同樣的，經過長期的政黨輪替，司法已經建立一定的公信力。然而立法調查，一般是立法院的多數黨在調查立法院的少數黨執政的弊案，而且是否成立弊案，是以立委多數決來作決定。文件是否機密，應否提出，取決於主席。這種立法弊案調查權一旦正式成為制度，只會成為立院多數黨配合媒體，追殺少數黨的工具。如果立法院弊案調查的結果與司法相左，應該相信誰？如果立法院調查一個上市公司的弊案，調查的過程上市公司股價腰斬，最後司法證明這上市公司的清白，立法院應否負擔國賠責任？

由最近這四個司法新聞，我們相信弊案的調查，現行制度已經足夠。不管新修正的「立法委員職權行使法」有沒有違憲，我們實在難以相信由這些更生人、網紅、地方牛鬼蛇神、有特定政治立場的黨棍組成的立法院所做的調查，會比謹守程序、有嚴格法學訓練而且比較中立客觀的檢察官、法官更高明、更可信賴。

（作者為律師

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