自由開講》黃國昌要求大法官辯論，應重修「法律倫理」學分

◎葉昱呈

對於憲法法庭裁准立法院職權行使法及刑法等部分條文「暫時處分」，民眾黨立委黃國昌在直播中竟然向大法官下戰帖，要求舉辦憲法大辯論，引發各界爭議。

民眾黨立委黃國昌竟向大法官下戰帖，要求舉辦憲法大辯論，引發各界爭議。

隨著時代的演進，司法已成為目前解決社會紛爭的重要機制，而法律人在此機制內扮演著舉足輕重的角色，尤其是具有法律專業形象的法律人，在社會上享有較高的社會地位，並受到社會大眾高度的信賴。

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黃國昌身為法學博士、律師、法律系教授，具備一定程度的法學素養，其言行舉止更應遵守比一般社會標準更高的要求，若只因不滿憲法法庭裁准立法院職權行使法及刑法等部分條文「暫時處分」，即透過媒體直播發表大法官裁定不公及要求辯論的言論，恐將讓民眾對於司法公正性產生誤解，且空泛的情緒性用語，足以引導民眾不尊重司法威信，進而戕害國家司法公信力。

再者，如果不滿憲法法庭的裁定，便可恣意向大法官嗆聲要求辯論，那以後民眾是否不滿法院裁定或判決結果，也能要求法官來場辯論，因此，黃國昌「在法庭外與大法官辯論」的說法，不僅斲傷台灣民主憲政的根基，亦應重修「法律倫理」這門課程學分。

（作者為公務員）



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