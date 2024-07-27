晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》黃國昌要求大法官辯論，應重修「法律倫理」學分

2024/07/27 22:10

◎葉昱呈

對於憲法法庭裁准立法院職權行使法及刑法等部分條文「暫時處分」，民眾黨立委黃國昌在直播中竟然向大法官下戰帖，要求舉辦憲法大辯論，引發各界爭議。

民眾黨立委黃國昌竟向大法官下戰帖，要求舉辦憲法大辯論，引發各界爭議。

隨著時代的演進，司法已成為目前解決社會紛爭的重要機制，而法律人在此機制內扮演著舉足輕重的角色，尤其是具有法律專業形象的法律人，在社會上享有較高的社會地位，並受到社會大眾高度的信賴。

黃國昌身為法學博士、律師、法律系教授，具備一定程度的法學素養，其言行舉止更應遵守比一般社會標準更高的要求，若只因不滿憲法法庭裁准立法院職權行使法及刑法等部分條文「暫時處分」，即透過媒體直播發表大法官裁定不公及要求辯論的言論，恐將讓民眾對於司法公正性產生誤解，且空泛的情緒性用語，足以引導民眾不尊重司法威信，進而戕害國家司法公信力。

再者，如果不滿憲法法庭的裁定，便可恣意向大法官嗆聲要求辯論，那以後民眾是否不滿法院裁定或判決結果，也能要求法官來場辯論，因此，黃國昌「在法庭外與大法官辯論」的說法，不僅斲傷台灣民主憲政的根基，亦應重修「法律倫理」這門課程學分。

（作者為公務員）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書