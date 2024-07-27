自由開講》廉能政治不難

◎謝立功

民眾黨新竹市長高虹安被控在2020年擔任不分區立委時虛報助理酬金、詐領加班費，遭檢方依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴案，7月27日天遭判刑7年4月。另國民黨立委顏寬恒詐領助理費案，同天也遭一審判刑7年10月。該二人皆表達上訴之意，高虹安更退出台灣民眾黨，以上回應也不意外。

新竹市長高虹安與國民黨立委涉貪同天遭判刑。（資料照，本報合成）

其實高虹安與顏寬恆的問題出在「認事用法」，他們以自己對法律的認知，並據以行動才是遭法辦的根源。故在此呼籲，公務人員的廉政養成教育刻不容緩，惟有透過教育訓練才能杜絕類此情事的發生。

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公務人員的廉政養成教育刻不容緩



台灣每兩年舉辦中央（總統立委）、地方（縣市長、議員等）公職人員之選舉，其過程中，發掘出許多政治新秀，孕育出許多政治明星，可惜的是也讓不少政治人物因為助理費而身陷囹圄。無論是立委或議員辦公室零用金、助理薪資、助理費等不同名稱，過去已有這麼多案例，為何不盡速修法刪除模糊地帶，別再用歷史共業這種說法搪塞，畢竟「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。

各政黨本應培養人才，並積極投入各項公職選舉，當選後安排新生訓練，更是負責表現，例如提出人民所需要的法案，精進質詢技巧發掘真相、為人民看緊荷包嚴審預算，但同時也應透過各政黨廉政內規，建立正確的從政法治觀、價值觀。

廉能政治其實不難 有賴選民用心監督政黨

若政黨做不到，那就要靠選民睜大眼睛，看清楚候選人的真面目，不要被譁眾取寵的政客所欺騙。所謂「廉能政治」，就是選舉時，選民必須觀察政黨提名的候選人，是否同時具備「廉」、「能」的潛質，在當選後，選民要嚴格檢視執政團隊是否將「廉」、「能」落實於施政中。政治人物若表現不好，政黨要負責、選民也有責任。

廉能政治其實不難，但是選民不會監督政黨、不會監督政客，就很難！

（作者為台灣透明組織顧問，文化、輔仁大學兼任教授）

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