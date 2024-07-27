晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》廉能政治不難

2024/07/27 17:39

◎謝立功

民眾黨新竹市長高虹安被控在2020年擔任不分區立委時虛報助理酬金、詐領加班費，遭檢方依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴案，7月27日天遭判刑7年4月。另國民黨立委顏寬恒詐領助理費案，同天也遭一審判刑7年10月。該二人皆表達上訴之意，高虹安更退出台灣民眾黨，以上回應也不意外。

新竹市長高虹安與國民黨立委涉貪同天遭判刑。（資料照，本報合成）

其實高虹安與顏寬恆的問題出在「認事用法」，他們以自己對法律的認知，並據以行動才是遭法辦的根源。故在此呼籲，公務人員的廉政養成教育刻不容緩，惟有透過教育訓練才能杜絕類此情事的發生。

公務人員的廉政養成教育刻不容緩


台灣每兩年舉辦中央（總統立委）、地方（縣市長、議員等）公職人員之選舉，其過程中，發掘出許多政治新秀，孕育出許多政治明星，可惜的是也讓不少政治人物因為助理費而身陷囹圄。無論是立委或議員辦公室零用金、助理薪資、助理費等不同名稱，過去已有這麼多案例，為何不盡速修法刪除模糊地帶，別再用歷史共業這種說法搪塞，畢竟「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。

各政黨本應培養人才，並積極投入各項公職選舉，當選後安排新生訓練，更是負責表現，例如提出人民所需要的法案，精進質詢技巧發掘真相、為人民看緊荷包嚴審預算，但同時也應透過各政黨廉政內規，建立正確的從政法治觀、價值觀。

廉能政治其實不難 有賴選民用心監督政黨

若政黨做不到，那就要靠選民睜大眼睛，看清楚候選人的真面目，不要被譁眾取寵的政客所欺騙。所謂「廉能政治」，就是選舉時，選民必須觀察政黨提名的候選人，是否同時具備「廉」、「能」的潛質，在當選後，選民要嚴格檢視執政團隊是否將「廉」、「能」落實於施政中。政治人物若表現不好，政黨要負責、選民也有責任。

廉能政治其實不難，但是選民不會監督政黨、不會監督政客，就很難！

（作者為台灣透明組織顧問，文化、輔仁大學兼任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書