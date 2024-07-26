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林志潔 評評理》致我們所愛的新竹

過去兩年來，新竹市從過去的五星一級城市，連續兩年成為市政評比的倒數城市，城市停滯不前，市民光榮感不再；加上從二月以來因國會擴權引發憲政危機的紛亂，青鳥運動在新竹各處展開，大家都覺得有必要團聚、互相加油打氣。
林志潔

林志潔

2024/07/26 17:47

◎林志潔

7月25日原訂是新竹高虹安市長貪污案件一審宣判日，新竹台派舉行了大辦桌。雖然因為颱風宣判延期到週五，但辦桌依然如期舉行，主要是因為過去兩年來，新竹市從過去的五星一級城市，連續兩年成為市政評比的倒數城市，城市停滯不前，市民光榮感不再；加上從二月以來因國會擴權引發憲政危機的紛亂，青鳥運動在新竹各處展開，大家都覺得有必要團聚、互相加油打氣。

新竹市長高虹安被控立委任內涉嫌詐領助理費，台北地院7月26日依貪污治罪條例判刑7年4月 。（資料照）

過去2年 竹市從五星一級城市變倒數城市

新竹市是台灣奇特的存在，非六都，但卻是世界科技重鎮、貢獻台灣GDP最高並創造國庫豐厚的稅收，然而城市規模擴大和大量移入的工作人口，使得新竹的各種建設跟不上城市成長的速度，市民苦於塞車、學校不足、長照不足、老城區與新園區差異日大等問題。

新竹縣市曾為一家，後決定分治，然而分家當時分不清，新竹市內有許多新竹縣的產權，都市更新與計畫特別困難，而交通、工作、學區、水源，新竹縣的竹東和竹北與新竹市的東區，更呈現一體同命的關連性。

新竹的族群分布多元，也造成選舉上的多變性，民進黨在此屬於艱困選區，其與國民黨在新竹的基本盤是四比六，以投票率六成到七成的人數來計算，民進黨約六到七萬票，國民黨約九萬票，而中間的選民的量體可能高達八萬票，因此一直以來，第三勢力往往成為影響新竹選情的關鍵。

高虹安市長在藍白合的操作下贏得了2022年底的市長選舉，作為一個與新竹毫無關連、對這個城市極端陌生的外來者，有十萬的新竹人給了她機會。如果高市長能延續前任市府團隊的努力，積極改善新竹的各種因成長速度過快造成的問題，其實不可能會如此政績一落千丈，從第一名變成倒數第一名的慘況。

兩年來，市府人事動盪，任命的局處首長爭議者有之，專業有疑義者有之，出包下台者有之，而少數大家覺得相當不錯的首長例如蔡麗清副市長、錢康明局長等卻又主動求去。教育是新竹最重要的議題之一，但教育處短短兩年已經連換三位處長，這樣的市政，與高市長本人對新竹不瞭解、無感情、對組織的治理能力也極端欠缺有關。

新竹市是一個快速發展的城市，因應工商業和人口成長，不動產業因此欣欣向榮。我也是二十年前來到新竹定居，深知好的建築業對城市發展的重要。如果市政的領航者，能秉持公益，與在地業者互相合作，其實可以讓不動產與建築業成為城市成長的助力。可惜高市長在利益衝突與公務員的廉能治理上屢屢發生爭議，此不利於新竹地區的都市規劃，更使得正派經營的業者蒙受污名。

今天宣判的結果不出意外，高市長一審有罪，重盤七年四個月。依照地方制度法，高市長停職，由副市長代理，而依據選罷法的排黑條款，若之後三級三審判決確定，高市長未來也不能再參與任何選舉了。當然，如果三級三審的時間很久，到了2026年縣市首長選舉時，高市長的貪污案件尚未確定，高市長依然可以參選，但被新竹人已然被傷透心，恐怕也無法再給她機會了。

高市長個人的政治生涯是一件事，但新竹何辜？

四年，可以為一個城市做很多事，作為科技之都，有多所大學和工研院、太空中心、同步輻射中心、南寮漁港和空軍基地，新竹人值得一位瞭解新竹、熱愛這個城市、願意為新竹付出的首長。

未來的兩年，新竹市將由副市長來代理，邱臣遠副市長與高市長相似，過去與新竹並無連結，與科技也毫無關係，是否有能力有熱情願意為新竹付出？新竹市在局處首長異動頻繁、空轉兩年之後，將面對的是連市長也無的窘境。

過去二十年我生活在新竹，面對新竹因一次選舉操作，要承擔如此的後果，實在令身為市民的我深感難過。

未來兩年，新竹人應覺醒，自己的城市自己造，自己的家鄉自己救。

在青鳥運動時，僅一日宣傳，火車站前就來來兩千人，看到國會亂象覺得不能再沉默、需要站出來的。（資料照）

不能再沉默 青鳥運動新竹宣講來了2千人 不乏高中生

在青鳥運動時，僅一日宣傳，火車站前就來來兩千人，有許多的高中生，有用客家話演講的，也有自承過去並不關心政治，但看到國會亂象覺得不能再沉默、需要站出來的。

我很感動。

去年意外被徵召時，我曾說，再困難的事，只要堅持，都有希望，就像在塵埃中開出花來。（資料照）

高虹安造成新竹災難 需要公民隱形市長站出來

去年意外被徵召時，我曾說，再困難的事，只要堅持，都有希望，就像在塵埃中開出花來。新竹市的體質並不弱，市民的素養和文化，有條件撐起一個國際化的科技城，只要我們願意，而且行動。

如果立院需要許多隱形的席次，那麼新竹需要的，就是隱形的市長了。未來的兩年，你和我，我們都是新竹市的隱形市長。而高虹安市長造成新竹災難的這一課，我們會牢牢記住。新竹人，我們一起加油，為了台灣，更為我們所愛的新竹！

（作者為國立陽明交大特聘教授）

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