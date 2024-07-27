自由開講》黃國昌搞不清楚被告是和原告辯論，不是和法官辯論！

◎高達宏

黃國昌在憲法法庭吃鱉之後，最近卻在直播時嗆大法官「來辯論！」



司法院長許宗力直言：「世上沒有當事人不滿意法官判決，就要求跟法官辯論這種事！」

憲法法庭上週五（19日）裁定國會擴權相關法案「暫時處分」，藍白嚴詞抨擊，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）更向大法官叫囂，要求舉辦辯論。（資料照）



意外的是，社會大眾卻一直在黃國昌的言詞中打轉，都在評論被告是否可以和主持庭審並判決的法官辯論！黃國昌沒法律常識，在法律實務上，辯論是在於原告和被告之間進行，法官的職責是聽取雙方辯詞然後做出裁決。

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大法官並不是當事人，而是第三者。

大法官通過「暫時處分」，是根據憲政各機關（總統府、監察院、司法院、行政院）和立院（藍國民黨和白民眾黨二黨）雙方的言詞論證然後做出的裁決。

況且大法官也給予黃國昌說明反質詢的定義（內容），然而提出這個法案的黃國昌本人竟然無法說出其定義。

如果黃國昌真的要辯論的話，那應該叫各憲法機關出來辯！

我建議總統府、監察院、司法院、行政院應該主動回應黃國昌，要黃國昌來辯論！

當法學博士成了網紅之後，眼中只有聲量，就完全忘了法律的實務和規則！這就是黃國昌甚至在憲法法庭現場，也一直在注意直播聲量的真相！

此外，黃國昌有4筆汐止違建，在財產申報中備註「拆除中」。黃國昌既然自承擁有四筆違建，那身為立委的黃國昌是否應該將所有違建拆完，確定自己已經沒有違法案件在身，然後再回去立院執行立的委職務？而不是嘴巴說拆除，說了都過一年了卻還在違法未拆的狀況！

自己的違建都搞不定，卻來搞憲法層次的立院擴權！

仍在違法案件中的黃國昌出來辯論啦！

（作者為美國台僑）

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