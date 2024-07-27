晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》黃國昌搞不清楚被告是和原告辯論，不是和法官辯論！

2024/07/27 12:00

◎高達宏

黃國昌在憲法法庭吃鱉之後，最近卻在直播時嗆大法官「來辯論！

司法院長許宗力直言：「世上沒有當事人不滿意法官判決，就要求跟法官辯論這種事！

憲法法庭上週五（19日）裁定國會擴權相關法案「暫時處分」，藍白嚴詞抨擊，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）更向大法官叫囂，要求舉辦辯論。（資料照）

意外的是，社會大眾卻一直在黃國昌的言詞中打轉，都在評論被告是否可以和主持庭審並判決的法官辯論！黃國昌沒法律常識，在法律實務上，辯論是在於原告和被告之間進行，法官的職責是聽取雙方辯詞然後做出裁決。

大法官並不是當事人，而是第三者。

大法官通過「暫時處分」，是根據憲政各機關（總統府、監察院、司法院、行政院）和立院（藍國民黨和白民眾黨二黨）雙方的言詞論證然後做出的裁決。

況且大法官也給予黃國昌說明反質詢的定義（內容），然而提出這個法案的黃國昌本人竟然無法說出其定義。

如果黃國昌真的要辯論的話，那應該叫各憲法機關出來辯！

我建議總統府、監察院、司法院、行政院應該主動回應黃國昌，要黃國昌來辯論！

當法學博士成了網紅之後，眼中只有聲量，就完全忘了法律的實務和規則！這就是黃國昌甚至在憲法法庭現場，也一直在注意直播聲量的真相！

此外，黃國昌有4筆汐止違建，在財產申報中備註「拆除中」。黃國昌既然自承擁有四筆違建，那身為立委的黃國昌是否應該將所有違建拆完，確定自己已經沒有違法案件在身，然後再回去立院執行立的委職務？而不是嘴巴說拆除，說了都過一年了卻還在違法未拆的狀況！

自己的違建都搞不定，卻來搞憲法層次的立院擴權！

仍在違法案件中的黃國昌出來辯論啦！

（作者為美國台僑）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書