自由開講》漢光演習改革：擺脫作秀，務實強化台灣防衛力量

◎島玫癸

國防部於7月22日展開為期五天四夜的「漢光40號」實兵演習，此次演習因應日益緊張的台海局勢，進行了一系列重大改革，更強調貼近實戰。本文將分析此次漢光演習的改革措施，並探討其對台灣國防的意義。

無劇本演練：擺脫「按表操課」，提升應變能力

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有別於以往「按表操課」的演習模式，今年漢光演習首度強調「無劇本、實戰化」演練，不再讓官兵事先知道演習狀況，藉此考驗部隊的應變能力。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，過去部隊可以針對已知的演習狀況反覆演練，但今年「部隊不會知道考題要考你什麼，必須隨時處在一個戰備狀態」。此外，演習也落實24小時不間斷訓練，以應對解放軍強調的「夜間作戰」。國防安全研究院學者蘇紫雲則認為，此次漢光演習「軟件重於硬件」，重點在於作戰觀念與軍隊組織文化的改革。

圖為漢光40號演習登場，金門守軍擊發240巨砲，精準命中目標。（金防部提供）

取消假想敵對抗：聚焦防衛作戰，務實應對威脅

與往年不同的是，今年漢光演習取消了紅藍軍對抗，讓過去扮演「假想敵」的部隊，例如陸軍特戰指揮部和海軍陸戰隊，可以專注演練防衛作戰。揭仲分析指出，過去的火力展示與紅藍對抗過於強調國軍正面形象，導致「在場景跟程序的安排上就做了很多脫離現實的設計」。國防部長顧立雄也表示，取消紅藍對抗是為了讓防守軍更專注於應對真實情境。

去中心化指揮管制：強化獨立作戰能力，應對斷鏈風險

為應對戰時指揮鏈可能被切斷的風險，此次漢光演習還包括去中心化指揮管制演練。此舉旨在強化各戰區和作戰單位的獨立作戰能力，並確立新的交戰規則（Rules Of Engagement）和授權責任區。揭仲認為，過度依賴上級支持和指導是台灣軍方地面部隊的弱點之一，去中心化演練突顯了其重要性。

「灰色地帶」戰備：未雨綢繆，應對混合型威脅

此次漢光演習還納入了針對「灰色地帶行動」的演練，例如在演習開始前，國軍已在外島加強戰備，並於台南、高雄外海進行實兵操演。從國防部發布的宣傳動畫中可以看出，敵人在外島挑起爭端、升高衝突，是國防部假想台海戰爭爆發的可能性之一。國防安全研究院報告指出，「灰色地帶行動」是指入侵者在可能爆發的戰爭前發起的滋擾行動，其目的在於製造衝突，使對方難以決定應對方式，進而拖延反應時間。

結語：務實應對威脅，提升台灣自我防衛能力

總體而言，此次漢光演習展現了軍方積極應對日益嚴峻的台海局勢、強化自我防衛能力的決心。無論是「無劇本」演練、「去中心化指揮管制」，還是「灰色地帶」戰備，都顯示出台灣軍方正在積極調整戰略思維，並努力提升部隊的實戰能力。面對中國的軍事威脅，台灣必須不斷強化自身的防衛力量，才能有效維護國家安全。

（作者為學生）

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