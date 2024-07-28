自由開講》中社部：習近平加強社會控制的新工具？

◎孟衷仁

近期，中共中央社會工作部（簡稱中社部）的信息宣傳中心微信公眾號「中社部信息宣傳中心」正式上線，標誌著這個被外界視為中共加強社會控制的新機構的宣傳機器正式啟動。中社部的成立，以及其職權範圍的擴張，引發了外界對其將如何影響中國社會的廣泛關注和討論。

中社部的成立，是中共加強社會控制的最新舉措。（彭博社）

中社部的職責：黨滲透社會的新觸角

根據官方說法，中社部信息宣傳中心將負責宣傳中共的社會工作方針政策，研究社會工作理論和實踐問題，交流社會工作經驗，以及展示社會工作成果。然而，中社部的職責遠遠超過一般意義上的社會工作範疇。

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中社部負責統籌指導信訪工作，統一領導全國性行業協會商會，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、社會組織、就業群體的黨建工作。此外，國家信訪局也將由中社部統一領導。這樣的機構設置，顯示出中社部將成為中共控制社會各個層面的有力工具。

學者觀點：名稱之爭與職能擴張的隱憂

對於中社部的簡稱，北京師範大學教授宋貴倫曾提出不同看法。他認為「社工部」容易引發歧義，建議採用「中社部」，以更準確地反映該部門的職能。然而，無論名稱為何，中社部的成立本身就已經反映出中共試圖加強對社會的全面掌控。

加強社會控制：維穩至上的體現

近年來，中國社會面臨著諸多挑戰，包括經濟下行壓力、社會矛盾加劇等。在此背景下，中共加強社會控制的意圖愈發明顯。中社部的成立，正是這一趨勢的具體體現。

通過整合信訪、社會組織管理、黨建工作等職能，中社部將擁有更強大的資源和手段，對社會進行全方位監控和管理。這種「維穩至上」的思維模式，勢必壓縮中國公民的自由空間，阻礙中國社會的健康發展。

結語：中社部的未來走向

中社部的成立，是中共加強社會控制的最新舉措。這一機構的未來走向，將對中國社會產生深遠影響。面對中共不斷加強的社會管控，國際社會應持續關注中國的人權狀況，並對中共施加壓力，促使其改變維穩至上的治理模式，走向更加開放和民主的未來。

（作者為:學生）

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