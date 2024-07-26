自由開講》國民黨的戲碼：從民意恐懼到直接壓迫

◎缺理

中國國民黨主席朱立倫近期的一段公開談話實在引人注目，他說：「用民進黨派的大法官說我們違憲，和人民的觀念不一樣，難道百姓不能說話、不能反對嗎？」作為一個政治資歷深厚的政黨領袖，他竟然用民粹語言來扭曲憲政運作，這不僅令人失望，更讓人質疑他的真心。若是標榜「人民」的立場，那麼應當高度維護人民權益、充分尊重民意，而不是口是心非，甚至行為與言論背道而馳。

中國國民黨主席朱立倫近日說：「用民進黨派的大法官說我們違憲，和人民的觀念不一樣，難道百姓不能說話、不能反對嗎？」（資料照）

國民黨對民意的真實態度

朱立倫聲稱國民黨將人民置於上位，然而實情恰好相反。罷免民選首長與民意代表是憲法所保障的直接民權，1975年就已納入法規，經過數次修法，罷免門檻逐步降低，以賦予人民更大的權力來迫使不適任的政治人物退場。然而，2024年的國民黨卻試圖逆流而上，自二月新國會組成後，便急於修法提高罷免門檻，企圖削弱人民的罷免權。七月十二日，國民黨更是聯手民眾黨，將罷免連署須附身分證影本的草案直接付二讀，露骨地增加罷免的難度。

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這一舉動，不僅暴露了國民黨對民意反噬的懼怕，更表明他們不惜一切代價壓制人民行使罷免權。國民黨籍的基隆市長正面臨罷免壓力，同時國民黨多位立委也因近期在國會的擴權行為而擔憂明年選民的檢視。國民黨在此時推動提高罷免門檻的修法，動機十分明顯，就是為了自保。

基隆罷免事件：國民黨的民意壓迫練兵場

國民黨不僅懼怕民意，更積極打壓民意表達。基隆市選委會近日宣稱寄出「查詢單」給連署民眾，若民眾未回覆，將視為連署無效，並傳出里長登門拜訪「詢問」連署人，要求填寫查詢個資是否遭盜用的文件。這些行徑不僅顯示國民黨對基隆市長謝國樑的信心不足，更是對罷免制度的嚴重破壞，涉及公務員濫權，限制人民自由表意的權利，這是台灣民主化以來的嚴重退步，全國人民應給予高度關切。

基隆市罷樑連署的民眾收到選委會寄出的查詢單。（資料照，鄭文婷提供）



國民黨在基隆的這些作為，無疑是對民意的赤裸裸打壓。當政治人物一再做出這些與人民作對的行為時，我們不禁要用朱立倫的原話來質疑他：難道人民不能說話、不能反對嗎？

從數據看國民黨的反民主行為

罷免制度是民主社會的重要機制，根據台灣選舉委員會的數據，自1994年以來，罷免門檻逐步降低，顯示出政府對人民罷免權的尊重。然而，國民黨在2024年的修法提案，將提議門檻從1%提高到2%，連署門檻從10%提高到13%，更要求連署附上身分證影本，這無疑是對人民罷免權的嚴重侵犯。

根據調查，約75%的台灣民眾支持罷免制度的現行規範，認為應該維持或進一步降低罷免門檻。然而國民黨的行為，顯然背離了民意。根據自由時報的調查，國民黨的這一系列舉動，導致其支持度在2024年初下降了約10個百分點，顯示出人民對其政策的不滿。

民意的力量不可忽視

在民主社會，人民的聲音是最強大的力量。朱立倫試圖用民粹言論掩蓋國民黨的反民主行為，但數據與事實不會說謊。人民有權表達不滿，有權要求政治人物為其行為負責。國民黨若繼續逆民意而行，終將自食其果。

結語：國民黨的自欺欺人

國民黨以民粹言論包裝其反民主行為，試圖欺騙人民，但這些行為只會加深人民的不信任。朱立倫應當明白，真正的民意不可忽視，任何試圖壓制民意的行為都將受到人民的反擊。台灣人民不會沉默，民意的力量終將戰勝一切。

國民黨若不改弦易轍，繼續打壓民意，其未來的政治前景將愈加黯淡。讓我們共同期盼，台灣的民主制度能在人民的堅持下，不斷前進。

（作者從商）



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