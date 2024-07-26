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自由開講》全力培育AI人才 驅動AI創新應用發展

2024/07/26 16:30

◎廖明輝

行政院「經濟發展委員會」（經發會）在日前拍版將於四年內培育二十萬AI人才以加速台灣AI生態系統的發展。

二○二三年，新加坡在全球AI指數中排名第三名，而台灣僅排名第二十六名。人才培育待更大投資。（資料照）

英國Tortoise全球AI指數評估各國在AI領域的投資、創新和執行能力。二○二三年，新加坡在全球AI指數中排名第三名，而台灣僅排名第二十六名。新加坡「AI策略2.0」對AI人才的培育計畫，包括100個AI實驗、AI學徒計畫、AI實習計畫、大型語言模型應用程式開發人員計畫、全民AI、及以競賽挑戰培育人才解決社會經濟議題等，都是值得台灣學習和借鑒的經驗。

評估投資的全球AI指數 新加坡第3 台灣排26名

首先， 100個AI實驗是新加坡AI創新生態系統的核心。計畫解決各行各業所面臨的AI問題，並幫助企業建立自己的AI團隊。企業可以向該計畫提交問題陳述，新加坡的研究人員生態系統將動員起來解決這些挑戰。

這項計畫不僅促進AI技術的發展和應用，也為參與企業帶來實際的商業和營運效益。AI學徒計畫則是另一項重要措施，培養和滿足企業對AI專業人才的需求。學徒將接受為期二個月的密集技能培訓，隨後投入七個月的現實世界AI計畫，讓他們有機會將所學知識應用於實際問題解決。

此外，新加坡還推出AI實習計畫培養下一代AI人才。大學實習生將加深他們在AI和軟體工程領域的知識和技能，並有機會參與企業的實際AI專案，涵蓋電腦視覺、自然語言處理和生成式AI等領域。這些經驗將對他們未來的職業生涯產生深遠影響。

大型語言模型（LLM）應用程式開發人員計畫關注提示工程的培訓，專注創建應用於與LLM互動的提示，並使用低碼平台開發LLM驅動應用程式以加速LLM技術的實際應用和普及。最後，新加坡還推出全民AI課程，為非技術背景的學習者提供深入了解AI機會。目的是使每一位國民都能成為熟練的AI產品和服務使用者。

總結以上，經發會的四年培育二十萬AI人才計畫，若能結合新加坡發展AI的成功模式，促進產學研合作來強化AI人才培育並推動AI技術的實際應用。透過這些創新行動，台灣可以提升在全球AI領域的競爭力，推動經濟發展，並解決社會與經濟所面臨的重要問題。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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