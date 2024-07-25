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黃澎孝練「孝」話》川普颱風來了！中國瑟瑟發抖嚴陣以待

為什麼？近來中國的晶片客戶會不惜加價四成，以加速向台積電下單訂貨呢？ 尤其令中國惴惴不安的是：川普極大概率可能重返白宮。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/07/25 17:14

◎黃澎孝

就在凱米颱風撲向中國之際，中國網媒《愛集微》披露：近期，某些中國客戶願以增付40％溢價的條件，向台積電提出「超級急件訂單」（S H R）引起熱議。

備戰 傳中國客戶溢價向台積電提出「超級急件訂單」

台積電的客戶超過300家，其中主要的中國客戶包括比特大陸、阿里巴巴平頭哥半導體（T-Head）、與中興微電子技術公司等。

由於每一家客戶所需要的晶片規格各不相同，晶圓生產週期也有所不同。
為了達到生產線的最大使用率，台積電在機台處理的先後順序，大致採取三種處理級別：
1. 一般件（normal run，NR），生產週期較長。
2. 急件（hot run，HR），生產週期較一般件短，但較超急件長。
3.超急件（super hot run，SHR），最優先處理、生產週期最短，通常嚴禁生產進度延滯。

當然，同樣的晶片也會因為製造交貨的時程快慢，而有不同的價格。

尤其令中國惴惴不安的是：川普極大概率可能重返白宮。（法新社檔案照）

為什麼？近來中國的晶片客戶會不惜加價四成，以加速向台積電下單訂貨呢？

設籍在廈門的中國網媒《愛集微》，不諱言的承認，那是因為美國禁令急劇收緊和美元匯率等因素外，還有一個原因就是即將到來的美國總統大選，給美中關係帶來的不確定性。尤其令中國惴惴不安的是：川普極大概率可能重返白宮。

中國網媒披露：近期，某些中國客戶願以增付40％溢價的條件，向台積電提出「超級急件訂單」（S H R）引起熱議。
（路透檔案照）

現任哈德遜中國中心主任余茂春，評價川普總統任內最大的外交成就 ，就是重新定義中國。讓美國和世界將中國定義為：「對全世界的威脅」。

事實上，川普剛就任美國總統後，就在2016年12月2日破天荒地與蔡英文總統通電話。2018年，更啟動了美中貿易戰。對美中關係造成了顛覆性的影響。

川普任內，不但解除了國務院和台灣官員會面的限制。還批准了十一次對台軍售。軍售內容更一改以往僅限於防禦性武器，而改以大型裝備和具備攻擊作用的先進精準武器。顯然對中國的武統台灣，造成了更大的阻力。

最令川普耿耿於懷，甚至於在他提名大會演講中仍公開提起的「中國病毒」，所造成的嚴重疫情對美國的影響，更被川普視為是造成他2020年大選失利的最主要因素。

中國才是美國最主要的「對手」 川普不隱諱對中國的仇恨值

川普從不隱瞞他對中國的仇恨值，甚至於公開揚言：中國才是美國最主要的「對手」。甚至於主張要從俄烏戰爭抽手，以集中全力應對中國。

更令中國背脊透涼，瑟瑟發抖的是，川普曾在募款活動中口直心快地噴出：如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京！！

川普重返白宮的聲勢看漲後，對中國而言那就像是面對颱風般的無能為力，只能做一些消極的防範措施，以期減少狂風暴雨造成的傷害。

事實上，我們從中國廠商火急火燎地以溢價40%的代價，向台積電提出「超急件」訂單，就可看出中國對「川普颱風」瑟瑟發抖嚴陣以待的無奈窘境之一斑了。

（作者為前國大代表）

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