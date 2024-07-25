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自由開講》漢光演習轉換救災模式：彰顯軍隊多功能性

2024/07/25 16:49

◎張亞柔

漢光演習是台灣重要的軍事演習，不僅注重軍事方面，面臨天災時，隨時轉換為救災模式，對於民眾提供實際幫助。

因應凱米颱風災情，漢光演習結束各部隊轉換任務，協助災害防救工作。圖為國防部長顧立雄昨（24）日主持「凱米」颱風災防整備會議。（軍聞社）

此次演習恰巧遇到颱風形成，國防部關注天氣狀況， 當政府和軍隊面對自然災害，首要作為應確保人民生命安全，迅速完成部署，進行救援和醫療支援等，減少災害造成的損失。

其次，也可藉由救災，強化部隊與地方政府的協同作戰能力，確保在災害發生時，各部門能夠合作無間、高效運作，提高整體的救災能力。 國人對於漢光演習轉換救災模式的看法普遍正面。

可藉由救災，強化部隊與地方政府的協同作戰能力，確保在災害發生時，各部門能夠合作無間、高效運作，提高整體的救災能力。（資料照）

許多人認為，這種轉變不僅展現了軍隊的多功能性，也突顯了政府對於民眾安全的重視。一些民眾認為，軍隊在平時應該多參與這類救災演練，以便在災害來臨時能夠提供及時有效的幫助。

此外，漢光演習的救災模式也增強了民眾的防災意識。通過演習中的模擬和教育活動，民眾學會了在面對自然災害時如何自救和互救，這對提高社會整體的抗災能力具有重要意義。

關於是否有必要優先救災，這是一個值得探討的問題。從實際需求出發，台灣位於地震帶，經常面臨颱風、地震等自然災害的威脅。與此同時，軍事威脅也不容忽視。

演習與救災非對立 兼顧軍事防禦和民生保障

對於政府和軍隊來說，兩者並非對立，而是需要兼顧。漢光演習轉換救災模式，恰恰是兼顧了軍事防禦和民生保障的需求。當災害來臨時，救災無疑是第一優先，這不僅是政府的責任，也是軍隊應有的職責。因此，救災與軍事防禦需要同步推進，確保在不同情境下都能有效應對。

總結來說，漢光演習轉換救災模式對民眾具有重要的實際幫助，增強了政府和軍隊在應對災害時的協同作戰能力，提升了民眾的防災意識和自救能力。

國人對此模式持肯定態度，認為這不僅展示了軍隊的多功能性，也突顯了政府對於民眾安全的重視。考慮到台灣面臨的自然災害和軍事威脅，優先救災是必要的，但這並不意味著可以忽視軍事防禦，而是兩者應該相輔相成，共同保障國家和人民的安全。


（作者為自由業）

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