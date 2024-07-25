自由開講》中國電動車產能過剩 對全球經濟之影響

◎廖明輝

過去，中國的出口經濟主要依賴於服裝、家電、家具等勞力密集型產業，這些被稱作「老三樣」。近年來，中國政府開始轉向發展電動車、鋰電池、太陽能電池等新能源產品，合稱為「新三樣」。這種轉變的背後，是中國政府透過「新型舉國體制」加快推動高科技自立自強，提升自主創新能力，對經濟結構進行調整和產業升級的戰略企圖。

中國電動車產能過剩問題不僅是市場供需失衡的現象，背後還包含地緣政治、國家安全、政府補貼、氣候變遷、自由貿易協定、產業生態系與價值鏈等多方面因素。（法新社檔案照）

新型舉國體制 發展電動車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」

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中國電動車產能過剩問題不僅是市場供需失衡的現象，背後還包含地緣政治、國家安全、政府補貼、氣候變遷、自由貿易協定、產業生態系與價值鏈等多方面因素。這些因素交織在一起，形成對全球經濟的多重影響。

首先，中國電動車產能過剩是政府政策大力支持的結果。中國透過大量的財政補貼和稅收優惠，極力促進電動車產業的發展，這些補貼不僅來自中央政府，還包括地方政府的激勵措施。這種政府主導的發展模式雖然快速提升產能，但也導致市場供應過剩，特別是在需求未能同步增長的情況下。

電動車產能過剩 地緣政治等多方面因素衝擊

從地緣政治角度來看，中國電動車產業的崛起對全球汽車產業造成深遠影響。中國已成為全球最大的電動車生產國和出口國，不僅挑戰傳統汽車強國如德國和日本的地位，也對美國構成直接競爭。這種競爭可能引發新的貿易保護主義政策，尤其當其他國家感受到來自中國低價產品的壓力時。

此外，政府補貼帶來的產能過剩，使得中國電動車企業不得不依靠低價策略來清理庫存，進一步加劇國際市場的價格戰。這種情況下，全球其他電動車製造商可能面臨更大的生存壓力，特別是無法享受同等程度政府補貼的企業。這種不公平的競爭環境，不僅破壞市場秩序，也可能導致全球汽車產業鏈重組。

在氣候變遷和環境保護方面，中國電動車產能過剩問題也帶來新的挑戰。例如，過度生產所需的資源消耗和廢棄電池的處理問題，都對環境保護造成壓力，成為亟需解決的問題。

自由貿易協定的影響也不容忽視。中國電動車產業的強勢崛起促使更多國家重新審視其自由貿易協定中的相關條款，特別是與中國有密切經貿關係的國家，可能會考慮增加對中國電動車進口的關稅或設定其他貿易壁壘，以保護本國的相關產業。

最後，產業生態系與價值鏈的韌性是另一個重要影響因素。中國電動車產業的快速發展，正在重塑全球汽車產業的價值鏈。由於中國在鋰電池技術和供應鏈的優勢，許多國際車廠不得不依賴中國的供應商，增加全球產業鏈的脆弱性。

因此，全球需多方面合作來應對中國電動車產能過剩，包括政策、貿易、金融和環境措施。例如：加強國際合作與協調，透過國際組織和多邊協議解決貿易爭端；調整貿易政策，加強反傾銷和反補貼措施；並對中國違反公平競爭所補貼的出口電動車產品徵收懲罰性關稅。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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