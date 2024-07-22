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自由開講》全國電力供需報告 未來藍圖不明確

2024/07/22 20:00

◎盧展南

經濟部每年提出的「全國電力供需報告」，攸關民眾用電安全。經濟部15日報告的2023年新版內容表示，根據電力預測報告，2024年至2028年的夜間淨尖峰備用容量率約在8.1％至13.3％之間。但對未來10年評估，卻被媒體認為是「作文填空」，一切照舊，沒有新思路。若31頁的報告，是一個國家長期電力供應的重要藍圖，可能會貽笑國際。

 電力供需預測從來就不是簡單的事，以前台電會分高、中、低用電成長率做電源擴建規畫。（資料照） 

電力供需預測從來就不是簡單的事，以前台電會分高、中、低用電成長率做電源擴建規畫，但能源署的報告，為簡單起見，只列一項規劃資料，而所列數字是否精確，也引起廣泛討論。

過去三年的「全國電力供需報告」資料顯示，每年官方對未來兩年的夜間淨尖峰負載的預估誤差平均約為2680MW，對未來兩年的夜間淨尖峰備用容量率預估，平均高估3％，且每年供需報告都會寬列備用容量率的規劃，預估2031年到2033年備用容量率接近24％，但照樣沒有把規劃中的電廠場（廠）名列在報告上。

美國電力可靠度監管單位（NERC）每年的電力供需預估，會要求電力公司提供已建廠、規畫中機組及需量反應目標等，明確告訴大眾未來電力供需預估。即時及未來供電情境含有許多不確定性，國外對於供電可靠度標準，基於整體供電安全、發電燃料供給限制、經濟發展、環境因素及淨零碳排目標等整體考量，不斷精進。

國內電力專家雖建議以國外常用的機率概念，來處理是否缺電的問題，但經濟部似乎認為用簡單算術計算的備用容量（率），會比用機率統計數據呈現，更能準確傳遞未來不缺電的結論。

面對氣候變遷問題，先進國家在考量大量包括極端的可能電力供需情境後，計算缺電機率、缺電時數、預期缺電能量機率指標，並舉證在何時及何種情境假設下的缺電機率、全年缺電時間和缺電量，進而找出權衡各種變數且合乎電力承載優先次序（Loading Order）的最低成本解方。

另長期運用以機率為基礎的整合資源規劃（Integrated Resource Planning, IRP）方法，做未來電力供需規劃。其目標是以最小的成本，使用多種手段，從供應面（增加產量和/或購買供應）到需求面（減少消費）來滿足預期的電力需求成長。IRP是評估全方位替代方案的規劃流程，包括新發電能力、電力採購、節能和效率、熱電聯產（汽電共生）以及區域供熱和製冷應用。

「電力乘載順序」政策 可指導各部門制定能源策略

「電力乘載順序」政策可指導各政府各部門制定能源策略。例如，各單位可先制定包括供給面及需求面提高節約和能源效率的方案，以盡量減少電力需求的增加。

其次，要認識到新一代發電模式既必要又可取，這些需求應首先透過再生能源和分散式發電來滿足。第三，由於首選資源需要足夠的投資和足夠的時間及空間來「擴大規模」，因此政府應支持額外的集中式潔淨燃料發電廠發電。

經濟部稱多年來皆依照上述電力承載順序管理電力系統，未來也打算照舊，期待未來會有新創意或更積極策略。

討論出國家電力承載順序策略 讓能源發展公開透明

新政府提出深度節能、推綠能的能源2.0政策，並成立「國家氣候變遷對策委員會」，建議能討論出國家積極的電力承載順序策略，制定跨部門電力能源行動綱領，明訂整合資源規劃機制內涵，建立全民共識，使能源發展策略公開透明，直接面對是否缺電的問題。

（作者為中山大學電機系教授）


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