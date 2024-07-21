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賴中強 公民力量》只懂辯論不懂民主的人，才會說禁止官員反質詢

當立委質詢官員，雙方進行政策方向與施政良莠攻防時，並沒有「官員質詢立委」的對等時間呀！官員透過反問，凸顯提問人「提問前提事實並無基礎」或「提問方式造成誤導」，正是在只有立委單方可質詢下，確保「武器平等」的有效方法。
賴中強

賴中強

2024/07/21 18:48

◎賴中強

念建中時參加講演社擔任社長，當時高中生、大學生的辯論賽，普遍採用奧瑞岡式辯論規則。禁止反質詢（容後說明）是辯論賽規則的鐵律。當年最常見的辯論題目如：「我國是否應廢除死刑？」「菸酒是否應開放民營？」

1988年進台大，是解除戒嚴的第二年，校園思想解放，各種學生社團如雨後春筍紛紛成立。當年高中熱衷辯論賽的夥伴，漸漸分為兩群人，「我們」這群人，就加入大論、大新、大陸、勞工、環保、台灣研究社等改革派社團；「另外」一群人，就繼續醉心於辯論賽（姑隱社名）及議事規則（姑隱社名），甚至加入中國國民黨九大黨社或覺民學會，覺民學會都是中國國民黨的權貴或菁英，一般黨員還不能加入。

奧瑞岡式辯論規則無論正方或反方，都有三人次，每次三分鐘的質詢時間」（取自貼文）

奧瑞岡式辯論規則禁止反質詢，道理很簡單，就是「武器平等」（請見圖一）。既然無論正方或反方，都有三人次，每次三分鐘的質詢時間，那正方質詢時間，反方只能回答，不能反問，反方質詢時間，正方只能回答，不能反問，就是確保比賽公平「武器平等」的必要規範。

既然無論正方或反方，都有三人次，每次三分鐘的質詢時間

但，把這個辯論規則放到《立法院職權行使法》第二十五條、拿來規範立委對官員質詢時官員不得「反質詢」，根本是荒謬至極的規定。因為，當立委質詢官員，雙方進行政策方向與施政良莠攻防時，並沒有「官員質詢立委」的對等時間呀！官員透過反問，凸顯提問人「提問前提事實並無基礎」或「提問方式造成誤導」，正是在只有立委單方可質詢下，確保「武器平等」的有效方法。

【例一：提問前提事實並無基礎】


立委：我國競爭力排名今年倒退十名，院長哪個部會要負最大責任？
院長反質詢：請問您根據哪份調查可以說我國競爭力排名今年倒退十名？

【例二：提問方式造成誤導】


立委：去年內政部統計暴力犯罪案件數高達xxxx件，民進黨政府該不該為治安敗壞道歉？
院長反質詢：委員，您知道嗎，台灣歷年來的暴力犯罪案件數是逐年降低的？這樣算治安敗壞嗎？

真的，只懂辯論不懂民主的人，才會說要禁止官員反質詢。

黃國昌你不是大新社的嗎？怎麼跟翁曉玲等人合流了呢？（資料照）

不過，黃國昌你不是大新社的嗎？怎麼跟翁曉玲等人合流了呢？


黃國昌愛辯論，那要不要比照奧瑞岡辯論規則，把立委質詢官員三十分鐘，改良成：第一段立委申論七分鐘，第二段官員質詢立委八分鐘，立委不得反質詢；第三段官員申論七分鐘；第四段立委質詢官員八分鐘，官員不得反質詢。這樣應該更精彩呦！

（作者為律師）

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