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菜市場政治學》這現象跟台灣選舉很相似？／英國大選：執政黨歷史級崩盤，工黨重返執政

在7月5日的英國國會大選中，執政的保守黨慘敗，從344席大幅減少至121席，創下歷史新低。工黨在施凱爾（Keir Starmer）的帶領下，以中間偏左的路線贏得410席，成為多數黨，自由民主黨席次也從15席增至71席。雖然工黨和自由民主黨的選票僅略微增加，但因為英國採取「單一選區相對多數決」，使得選票轉移導致席次大變動。
菜市場政治學

菜市場政治學

2024/07/19 11:59

◎陳方隅／東吳大學政治系助理教授

英國國會大選結果於台灣時間7月5日出爐，執政的保守黨崩盤慘敗，從344席雪崩至121席，創下了創黨以來國會席次最少的最嚴重敗選紀錄；工黨在施凱爾（Keir Starmer，BBC中文版譯為施紀賢）的帶領下，以中間偏左的溫和路線贏得大選，拿下410席，比上屆多了超過200席。長期擔任小黨角色的自由民主黨席次也從15席大幅成長到71席。

英國工黨五日成為國會選舉最大贏家後，六十一歲黨魁施凱爾（Keir Starmer）旋即成為新任英相。（美聯社）

這邊我們要來談一個非常有趣的現象，就是若從席次來看，工黨和自由民主黨兩個在野黨大獲全勝，執政的保守黨慘敗。然而若從整體選票來看，工黨其實只有成長1.6%，自由民主黨只有成長0.6%。

這個現象和台灣的選舉有一點相似，在今年一月的立委選舉當中，中國國民黨雖然席次成長14席（含兩個無黨的就是16席），但其實選票數反而是下降的，而且民眾黨（40.3萬）和國民黨（540萬）在區域席次的選票加起來還比民進黨少（609.5萬），但整體席次方面民進黨比上次少10席，且國民黨和民眾黨加起來穩穩過半。

跟2020年比起來，國民黨和民進黨在區域選票都同樣退步23-24萬票，但民進黨卻掉了10席、國民黨增加16席，這是怎麼回事呢？

關鍵出在「單一選區相對多數決」的選舉制度。

台灣的立委席次當中，有三分之二（73席）是由單一選區制選出來的，而英國的650席下議院國會議員，全部都是單一選區選出來的！

先補充一下，英國國會分成上議院和下議院，上議院是吉祥物的角色，沒有實權，我們說的國會大選指的是下議院。

而在下議院的選舉當中，選舉制度是「單一選區相對多數決」，也就是說，沒有比例代表、政黨名單，每一位國會議員都是從一個選區選出，每一個選區都只有選出一個人，票最多的人贏。這種選制也稱為FPTP：First past the post。

在這樣的制度設計之下，最有趣的現象就是會有大量的選票（沒有選上的人）被浪費掉，無法轉成席次。在每一個選區，因為兩大黨通常會有一定比例的鐵桿支持者，也就是基本盤的部份，但要贏得該選區，就必須爭取「中間選民」的支持。然而，只要有一部份的人（尤其是所謂的中間選民）轉向，選舉結果就有可能會不一樣。

在最極端的情形下，如果甲和乙兩大黨競選，在全國每一個選區都是51%：49%，由甲黨獲勝，則最終席次會是100%：0%，即使總選票是51%：49%差距無幾。

單一選區相對多數決，是所有選舉制度當中的比例性（將選票比例轉為席次比例的程度）最低的，但這其實是故意的設計，是想要讓選舉結果有更高的機率是可以讓一個政黨單獨過半，這樣一來就可以單獨組閣。

英國是最典型的議會內閣制國家，國會多數黨的黨主席有權組閣，擔任首相。每一位閣員自己本身也必須是國會議員，參選一個選區。在世界上大多數的議會內閣制國家當中，常常可見到「聯合內閣」的出現，因為要由單一政黨取得過半席次的機率不算高。甚至，在所有議會內閣制國家當中，有近三分之一是少數政府，也就是執政黨並沒有辦法取得多數、也沒辦法組成具有國會多數的聯盟。像英國這樣，大部份時間由單一政黨組閣的狀況（還是曾經有出現聯合內閣），其實反而是少數的。另一個穩定有單一政黨可以過半的大概就是日本了吧！即使像德國，先前梅克爾在四次大選中獲勝、組閣，即使連續當了16年總理，但她每一次都必須組成聯合內閣。

即使像德國，先前梅克爾（中）在四次大選中獲勝、組閣，即使連續當了16年總理，但她每一次都必須組成聯合內閣。（法新社）

只要比例性愈高的選制（選票轉換成席次的比例高），例如比例代表制（選票100%轉換成席次）、聯立式兩票制，就愈有可能會選出多黨進入國會。優點是可以反映多元的聲音，缺點是可能組閣的時候會比較麻煩一點。

沒有絕對好或不好的選制，只是要看我們要追求怎麼樣的價值。

在現行的制度下，單一選區制當然是比較有利大黨的，不過很多選區也的確都會有非常激烈的競爭，一點小比例的選票轉移就會讓結果翻盤。在台灣這次的大選當中，很多選區也出現「藍白合」的情形，這也讓藍營贏下了很多五五波的激烈選區。而且台灣的選區畫分還有很嚴重的人口比例不均的問題，某些選區的人口太少（而且多半是深藍選區），以致於選票和席次的轉換更加地不成比例。

不過，不同的選制之下，各政黨與候選人的競選策略也會不一樣。最近在舉行的法國大選就是一個例子，我們在下一篇文章當中再來幫大家做個整理。

回到英國選舉結果來看，這次可以說是歐洲近年來很少見的由右往左轉的案例，通常這幾年都是右派勢力在選舉中表現得比較好，不過其實工黨的內政政見也已經不是傳統的左派，尤其從上次執政的Tony Blair以來，比較是溫和的中間路線。

44歲的保守黨現任首相蘇納克（Rishi Sunak）在選後立刻宣告辭職下台，而在新首相就任前有短暫一天的空檔，唐寧街10號（首相官邸+辦公室）的主人就是「內閣捕鼠大臣」Larry（？？？）（它的正式官銜是：Chief Mouser to the Cabinet Office）

Larry捕鼠官：喵！（圖源：Larry the Cat / X（舊稱Twitter））

這次的選舉結果其實是就如各界的預期，原本大家還預測保守黨會跌到100席以下，還好最後是有守住。保守黨的執政之下這幾年歷經英國脫歐、COVID-19疫情、通膨經濟危機等等，還有Liz Truss首相上台時的金融震盪，導致她成為英國史上任期最短的首相（她這次也沒有守住自己的選區）。而接任的蘇納克雖是以史上最年輕、而且是首位亞裔之姿，但也沒有止住執政頹勢。

值得注意的是，有407萬選票（14%）投給極右派政黨「改革黨」Reform UK，但他們只有拿到4席（對照組：拿到12%選票的自民黨豪取71席，因為他們的選票全部集中在這些贏的選區XD）。

因為單一選區的關係，走在意識型態光譜極端的候選人，要在單一選區獲勝會比較辛苦，但這14%的民意是無法被忽視的。整個歐洲的極右派政黨都在崛起，這是很值得關注的現象。

另外一個選舉輸家是蘇格蘭民族黨，從43席大幅下滑到9席。

英國下議院於2011年制定「國會固定任期法令」，將國會選舉改成定期選舉，任期固定五年。不過，後來這個法律經過一番波折，目前由新的法律取代，在《2022年解散和召集國會法》當中規定，每屆國會「最多五年」，時間到若沒有解散則會自動解散重選，而在任期屆滿之前，首相可以視需要解散國會改選。

一般來說，首相會選擇在民調最有利的時候解散國會。這次蘇納克原本可以等到年底再解散國會，可是他選擇了提前大選，雖然出乎意料之外，但對英國來說，提早換人執政對民調已經跌落谷底的執政黨與整個政治局勢來說，應該也是個內閣提前「重開機」的契機。

本文經授權轉載自菜市場政治學臉書 英國大選：執政黨歷史級崩盤，工黨重返執政

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