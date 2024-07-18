自由開講》用數字來描繪 童子賢核能發電三成的遠景

◎謝志誠

和碩科技董事長童子賢先生，頻頻透過媒體倡議台灣能源黃金比例：3 成綠能、3 成核能，以及4 成火力發電。由於童身兼總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人；童的倡議，加上藍白聯手力推的「核能電廠延役修法」使得長久以來的「非核家園」理想面臨延長賽的嚴峻考驗。

和碩科技董事長童子賢先生公開表示，希望核能發電占比能達3成。（資料照）

童子賢促核發發電占比達3成 但去年已降至6.31%

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對於童的主張和倡議，作者在表尊重之餘，希望透過數字來告訴童先生需要增加多少核能發電機組才能實現核能發電三成的遠景。

台灣發電能源走向多元化，導致核能發電機組容量的比從民國71年的27.31%下降至112年的2.97%，核能發電的占比至去年底已下降至6.31%。圖為核一廠。（資料照）

我國自核一廠商轉以來，加上後續加入的核二與核三廠，統計資料顯示，核能發電占年度發電量的比例於民國74年達到最高峰51.71%，而後因為反核意識抬頭，除既有的三座核能電廠六部機組（總裝置容量5,144MW）外，至今沒有新增的核能發電機組加入商轉。

惟因國內用電需求日增，使得各類型的公民營電廠紛紛加入發電行列，使得非核發電機組容量從民國71年的8,630MW增加至112年底的62,143MW，除了非核發電機組裝置容量日增外，發電能源也是走向多元化，導致核能發電機組容量的比從民國71年的27.31%下降至112年的2.97%，核能發電的占比至去年底已下降至6.31%。

要讓核能發電占比達3成 需要8座核四廠或11座核三廠

因此，要讓核能發電占比提高至30%，以112年底非核能發電機組容量（62,143MW）為基礎，除讓三座核電廠無損回歸（5,144MW）外，

新增核能發電機組容量必須滿足：

（新增核能發電機組容量＋5,144MW）÷（62,143MW＋5,144MW＋新增核能發電機組容量）＝30%

也就是說新增核能發電機組裝置容量要達到21,488MW。21,488MW是什麼概念呢？

核四廠兩部機組的裝置容量是2,700MW。21,488MW等於需要至少八座核四廠。

核三廠兩部發電機組的裝置容量是1,902MW。21,488MW等於需要至少十一座核三廠。

在童的遠景下，各縣市可都是有機會哦。

（台灣環境保護聯盟學術委員）

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