自由開講》回歸中國27年：中共清洗歷史，港民陷入謊言之網！

◎陳俊

今年是香港回歸中國27年，中共當局逐步推行「去殖民化」和「去西方化」政策，試圖抹去香港的殖民歷史，並改寫這座城市的過去和未來，這些舉措不僅影響香港的文化和法治，也讓港民面臨前所未有的挑戰。

香港的歷史變遷與現狀

1997年7月1日，香港正式回歸中國，開始實行「一國兩制」政策，中共當局承諾在50年內保持香港的高度自治，然隨著時間的推移，中共對香港的控制愈加嚴密，「一國兩制」的承諾逐漸被侵蝕。過去27年，香港經歷從政治抗爭到法律變革的重大變遷，特別是在2019年的「反送中」運動後，中共對香港的干預更為明顯，而如今香港的法律、文化和社會結構正面臨全面重塑，中共當局希望通過「去殖民化」和「去西方化」的舉措，徹底改變這座城市的面貌。

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中共刪除英殖民時代用詞

香港政府近期通過修法，刪除多條香港法例中出現的「女皇陛下」、「總督」等英殖時代用詞，這些用詞具有深厚的歷史和文化意義，代表香港特殊的歷史背景，然中共當局卻認為這些用詞象徵著殖民統治的痕跡，必須徹底清除，這種做法實際上是一種歷史清洗，試圖讓香港人忘記過去，接受中共編織的歷史，中共希望通過這種方式，強化香港作為中國特別行政區的地位，並淡化其獨特的殖民歷史和文化。

中國製手槍取代美國製左輪手槍

除修法外，香港政府也宣布將現役的美國製史密斯威森軍警10型左輪手槍（俗稱「點三八」）逐步更換為中國製CF98-A式半自動手槍，此決定不單純是裝備更新，中共當局希望以此，進一步鞏固對香港的控制，並削弱西方國家的影響力，美製左輪手槍自1920年代起就在香港警隊中服役，象徵香港警察的傳統和歷史，而現在，中共則希望用中國製的武器來取代此象徵，從而在物質和象徵意義上進行「去西方化」。

香港警務處11日宣布，已購置2款中國製CS/LP5型及CF98-A式半自動手槍，將逐漸取代現役的美國製及歐洲製警員佩槍。（美聯社）

香港的未來恐與國際脫軌

這些變化不僅改變香港的內部結構，也讓這座城市逐漸與國際社會脫軌，中共的「去殖民化」和「去西方化」政策，使香港的法律和制度不再符合國際標準，削弱香港作為國際金融中心的地位，此外，香港的國際形象也受到了嚴重影響，投資者對香港的信心下降，資本外流現象愈加明顯，香港原本是一個連接中國與世界的橋梁，但中共當局的政策卻讓這座橋梁變得搖搖欲墜，未來，香港很可能會變得更加封閉，逐漸消失在國際舞台上。

結語

中共當局的最終目標是讓香港人接受其編織的歷史和現實，並通過不斷的政策調整和宣傳，讓港民逐漸認同中共當局的價值觀，然這種做法卻引發香港市民的強烈反感，許多香港人對中共的政策表示不滿，並繼續通過各種方式進行抗爭，從2019年的反送中運動到最近的各類抗議活動，港民的反應表明他們並不願意輕易放棄自己的歷史和對身份的認同，儘管中共當局試圖通過法律和政策來控制香港，但港民的反抗和國際的關注，也不會輕易讓中共當局如願以償。

（作者為國際情勢研究員）

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