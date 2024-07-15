一個律師的筆記本》政治造成社會對立？

有些人打著「反對對立」的名義要求去政治化，只是刻意為自己的政治立場披上一層掩飾性的包裝而已！

◎陳怡凱

並不是因為政治造成社會對立，毋寧是說，人類社會本來就有形形色色的對立，環繞著這些對立所產生的衝突、合作與妥協等集體現象，被人們統稱為「政治」。

這些對立，有些輕，有些重；有些可以妥協，有些必須力爭；有些就像戰南北粽一樣不妨一笑置之（也可能有人覺得不行？），有些則是不惜訴諸武力。一些法律學家之所以會強調政治的本質在於「敵友之分」，就是因為世界上確實存在這種強烈的對立。

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淡化政治就能消解對立？

不是這樣的，對立並不會因為淡化政治而消解。恰恰相反，倘若要妥善處理對立，就必須正視政治。有些人打著「反對對立」的名義要求去政治化，只是刻意為自己的政治立場披上一層掩飾性的包裝而已。一般來說，越喜歡把「不要政治對立」掛在嘴邊的人，其言行的實際效果，往往更是在加深對立。

圖為近來台灣因國會擴權法案，造成朝野立院嚴重對立！（資料照）

一個相對良序的社會，會盡量引導對立在政治框架內獲得處理，避免折損太大的社會成本。所謂的「太平盛世」，就是各種對立大致上還能在既有政治框架內，獲得和緩處理的時代。

然而，後冷戰和平在好幾年前就已經結束，衝突的能量持續爆發。在國際間，這反映為四處烽火；在各國內部，則是呈現為一場又一場的行刺、武力抗爭、鎮壓、以及內戰。

之前那個太平盛世，已經離我們很遠很遠了。「溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓」。比較好的作法是：承認自己就是活在這樣的時代，並為此作好相應的準備。

現在只是開始而已，最大的風暴尚未到來。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：政治造成社會對立？

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