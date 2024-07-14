澳洲傳「真」》恪守文化專業 抵擋極權政治宣傳

專業倫理作為阻擋暴政的力量，又何止適用於司法界和公務員呢？就在7月13日，雪梨發生一宗並未引起廣泛注意但卻意義重大的文化事件，正是足以說明這個道理。

◎丘德真

耶魯大學教授提摩希‧史奈德（Timothy Snyder）在《論暴政》（On Tyranny）指出，捍衛公民力量的辦法之一，是恪守「專業倫理」。他舉例提到，要不是司法界和公務員棄守專業原則的話，政權是難以堂而皇之地施行暴政的。

肖魯的行動藝術作品《垃圾》──在漆黑的房間內，交錯著的紅線亮光，肖魯在紅線內作畫。（攝影／丘德真）

事實上，專業倫理作為阻擋暴政的力量，又何止適用於司法界和公務員呢？對文化界而言，亦是如此──就在剛剛過去的星期六（7月13日），雪梨發生一宗並未引起廣泛注意但卻意義重大的文化事件，正是足以說明這個道理。

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當日下午，在唐人街旁的Passage Gallery，於附近公立圖書館舉行講座；現場聽眾不過二十多人。主講者，是著名中國當代藝術家肖魯──即1989年2月在北京中國術館，以真槍實彈向著自己裝置作品《對話》擊發的創作者。

肖魯儘管持續受到國際藝術界關注，但澳洲卻似乎是對她的作品消化不良。尤其是，肖魯近年推出多個指涉中國政治和社會議題的作品；但澳洲卻一味關注她的少數水墨作品。

對照近十年在澳洲備受吹捧的所謂「中國當代藝術」──大多是展現東方主義式中國符號、營造和諧生活美好氛圍，又或者敗賣肉慾享樂意象作品──面對這種「中國當代藝術」的想像框架，肖魯的作品顯得格格不入。

偏偏這種大大小小的「中國當代藝術」展覽，卻在雪梨一個接一個地推出。其實也難怪，這些展覽大多接受中資支助；其中，單單是中國銀行和中國建設銀行支助的，就有不少。

更值得注意的是，近日英國「港諜案」牽連一宗案外案──據香港《集誌社》今年5月報導，一名遭英國當局起訴的「港諜案」嫌犯，疑似曾經替澳洲TWT集團創辦人鄒田甜（又名田甜、田靜、Tina Zou）執行跨境討債任務。至於TWT和鄒田甜，又是近年在雪梨資助多個藝術展覽──包括2018年雪梨雙年展（Sydney Biennale）──的大金主。當然，納入這些展覽的作品，不會碰觸中共紅線。

星期六的講座，正好和中共紅線有關。肖魯提到她近日於Passage Gallery發生的行動藝術作品《垃圾》──在漆黑的房間內，交錯著的紅線亮光，肖魯在紅線內作畫一千多幅；每畫完一幅，就將它捏成一團扔掉；地上佈滿的，是紅線內產生的「垃圾」畫作，它們全被埋歿於紙團皺摺裡──作為目擊者的我不禁想到，這不正是中國言論審查的實況嗎？

肖魯表示，這樣的作品不可能在中國公開展出。（攝影／丘德真）

肖魯表示，這樣的作品不可能在中國公開展出。

Passage Gallery的共同負責人林納第（Marco Rinaldi）稍早向我提到，該畫廊向來並非主打政治議題作品；這次展出肖魯的作品，純粹是因為考慮到作品的藝術水平，於是無論如何「必須尊重藝術家的意圖」。

紅線內產生的「垃圾」畫作，每畫完一幅，就將它捏成一團扔掉；它們全被埋歿於紙團皺摺裡紅線內產生的「垃圾」畫作，每畫完一幅，就將它捏成一團扔掉；它們全被埋歿於紙團皺摺裡（攝影／丘德真）（攝影／丘德真）

我向Passage Gallery另一位共同負責人瓊斯（Ashleigh Jones）問到，他們推出肖魯的展覽，是否擔心畫廊會引起中資不滿，或者損失了與中資有關的發展機會？瓊斯說：「也許有點幼稚；但我們認為，該做的就要做。」

林納第和瓊斯所提到的行事準則，不過就是一個專業畫廊的專業判斷；這不正是史奈得所說的恪守「專業倫理」？在遍佈雪梨的中共紅線限定「當代中國藝術」紅線壓抑下，而Passage Gallery和肖魯之所以能夠突圍發聲，不就是憑藉對專業的堅持嗎？

（作者為居澳資深媒體人）

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