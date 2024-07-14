自由開講》英國兩黨聯合呼籲對中政策共識與台海安全「10兆倡議」

◎危妮郝

背景

在英國國會大選結束後，工黨接替保守黨執政。近期，兩黨內長期關注對外事務的人士聯名撰文，呼籲兩大黨就對中國政策達成共識，並提出針對台灣海峽安全情勢的「10兆倡議」。該倡議旨在應對台海衝突對英國及全球經濟可能造成的巨大損失。

台海安全的重要性

彭博經濟研究曾評估，台海戰爭恐造成全球約10兆美元（逾新台幣320兆元）的損失。具「對中鷹派」形象的保守黨前資深國會議員希里（Bob Seely）和工黨國際發展倡議執行委員帕泰克（Jaya Pathak）在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表評論，強調台海安全對英國的重要性，認為台海衝突不應被視為與英國無關的議題。

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英國國會大選落幕，工黨接替保守黨執政。這兩大黨近日有長期關注對外事務的人士聯合呼籲，英國應就對中政策達成跨黨派共識，並對政府進行跨黨派監督。圖為英國國會大廈一隅。（路透社）

「10兆倡議」的內容

文章指出，台海衝突對英國納稅人造成的財務衝擊恐將是烏克蘭戰爭的五倍。為此，政府有必要發起「10兆倡議」，該倡議包括以下幾個方面：

1. 評估與公布衝擊：評估並公布台海安全危機對英國可能造成的衝擊。 2. 提升公眾認識：提升公眾對台灣在全球晶片供應鏈中不可或缺且不可取代關鍵地位的認識。 3. 軍事防衛合作：制定軍事防衛合作計畫。 4. 國際合作：與國際夥伴議定在台海出現海、空封鎖或其他局勢升高徵候時，應採取的嚇阻方案。

呼籲跨黨派共識

作者強調，兩大黨應該避免無謂的黨派之爭，建立跨黨派力量，強力監督政府的對中政策。這不僅攸關英國未來15年的繁榮及制度健全，也是英國新任首相不可迴避的責任。

對中政策的重點

文章列舉了對中政策的幾個必備重點，包括：

1. 經貿與基礎建設：建立英國在經貿投資、基礎建設、學術教育等領域對威權體制的免疫力。 2. 核心價值觀：以核心價值觀為基準，為英中關係劃定不可逾越的紅線。 3. 民主防衛法：通過「民主防衛法」，應對持續增加的干預和影響力活動。 4. 台海安全倡議：啟動台海安全「10兆倡議」。

強化對中國事務的能力

作者呼籲將中國納入即將實施的「外國影響力登記計畫」（FIRS）的加強列管等級。此外，除了檢視情報安全機關是否擁有足夠資源以偵測並應對中共統戰活動，英國整體的中國事務能力也有必要提升。

結論

台海安全對英國及全球經濟有著深遠的影響，英國政府有責任與國際夥伴合作，為可能的最壞情況預做規劃。兩黨應在對中政策上達成共識，避免黨派之爭，共同應對來自中國的挑戰，確保英國的繁榮與安全。

（作者為學生）

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