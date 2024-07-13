自由開講》言論自由的暗戰 慎防境外勢力「利用民主攻擊民主」

◎二弄

在這個資訊爆炸的時代，境外勢力利用民主國家的言論自由，悄然無聲地進行著資訊戰。他們運用大量假消息，試圖破壞社會的穩定和民主的根基。台灣，作為全球假消息攻擊的重災區，我們不得不警惕這些威脅，並採取積極措施來防範。

境外勢力利用民主國家的言論自由，悄然無聲地進行著資訊戰。他們運用大量假消息，試圖破壞社會的穩定和民主的根基。示意圖 。（資料照）

近年來，台灣人工智慧實驗室與立陶宛的Oxylabs合作，通過AI技術追蹤境外假訊息的流動。他們發現，在社群媒體上，有一些帳號扮演著「指揮官」的角色，每次貼文後，數千個水軍帳號隨即跟進，形成一股強大的輿論洪流。這些水軍來自不同國家，使用不同語言，製造出大量的短視頻和貼文，內容相似但充斥著假消息，目的是操縱人們的認知，干擾社會的正常運作。

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在這場資訊戰中，台灣面臨著前所未有的挑戰。假訊息不僅速度快、數量多，還具備高度的隱蔽性和針對性。以2023年哈以衝突為例，早在事件發生前數月，關於以色列的負面訊息便已經開始蔓延，並在衝突爆發時達到高峰。而當真正的軍事行動開始後，假消息的流量又迅速減少，這顯示了操縱者對信息節奏的精確掌控。

台灣人工智慧實驗室與立陶宛的Oxylabs合作，通過AI技術追蹤境外假訊息的流動。（資料照）

面對這些挑戰，台灣人工智慧實驗室開發了Infodemic資訊平台，用以追蹤和揭露這些假消息的來源和流動路徑。然而，闢謠的速度往往跟不上假消息的傳播速度，導致我們容易陷入「闢謠地獄」，反而助長了錯誤資訊的擴散。因此，提高資訊素養、加強對假消息的識別和應對能力，成為當務之急。

不僅是台灣，全球許多民主國家都面臨類似的威脅。中共和俄羅斯等威權政權，透過日益複雜的宣傳機器，試圖影響國際輿論，削弱民主國家的內部團結。這些政權深知，一個消息靈通、擁有批判性思維的公眾，是他們最害怕的敵人。因此，他們不遺餘力地製造假消息，混淆視聽，分化社會。

根據德國之聲和法新社等國際媒體的觀察，這些假消息的目的是製造社會分裂、動搖民主根基。立陶宛新聞社總編輯布維里斯指出，俄羅斯不斷散布「立陶宛政府被美國操控」的謠言，結果是社會更加分裂。這些攻擊行為背後的目的是要讓民主國家的公民對自己的政府失去信心，最終達到削弱民主制度的目的。

面對這些挑戰，我們需要重建溝通的空間，使用正確的詞彙和敘事，來保護我們的身份認同和社會穩定。國際媒體如法新社亞太地區總監曼維爾建議，媒體應該保持透明，通過第一手報導來提升可信度。這樣，才能讓公眾獲得真實的資訊，不被假消息所迷惑。

同時，我們也需要提高媒體素養，學會辨別真假資訊。德國之聲亞洲部主任古哈指出，媒體應該提供多元的觀點，而不是給出單一答案。只有這樣，才能培養公眾的批判性思維，增強他們抵禦假消息的能力。

面對境外勢力的資訊戰，我們必須保持高度警惕。假消息不是單純的信息，它們背後有著明確的政治意圖，旨在破壞我們的社會和民主制度。我們要認清這一點，並採取積極措施來應對。

首先，我們需要加強國內的資訊防火牆，通過技術手段追蹤和揭露假消息的來源。同時，我們也需要加強國際合作，共同抵禦這些威脅。國際社會應該攜手合作，分享打擊假消息的經驗和技術，共同維護民主的價值觀。

其次，我們要提升公眾的媒體素養，讓每個人都成為假消息的識別者和抵制者。只有當每個公民都具備辨別真假資訊的能力，我們的社會才能真正抵禦假消息的侵害。

最後，我們要保持透明和開放，通過第一手的真實報導，來重建公眾對媒體和政府的信任。透明度是可信度的基礎，只有當我們的報導是透明和真實的，公眾才能對我們的資訊產生信任，從而形成一個健康的資訊環境。

在這場沒有硝煙的戰爭中，我們每個人都是戰士。我們要時刻保持警惕，防範假消息的侵害，守護我們的民主和自由。只有這樣，我們才能在這場資訊戰中立於不敗之地，保護我們珍視的價值觀和制度。

（作者從商）

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